La Guardia Civil sospecha que existe un tercer implicado en el asesinato de los dos ecuatorianos en Mazarrón

La investigación en torno al crimen de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo ... Cambal, de 32, en Mazarrón aún no ha acabado. La titular del tribunal de instancia número 2 de Totana avanza en su último auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, que existe, al menos, un tercer implicado en el doble crimen que aún no sido localizado.

El pasado viernes ingresó en prisión provisional el segundo detenido por este truculento crimen, Bayron A.S., alias 'Nike', acusado de dos presuntos delitos de homicidio. La instructora vincula a este joven con el otro sospechoso, Carlos A.A., alias 'Poli' -en prisión provisional desde septiembre-. Ambos, según explica en la resolución, convivieron un tiempo juntos en la vivienda de la urbanización Camposol de Mazarrón donde fueron localizados los cadáveres.

La magistrada considera que existen indicios de que ambos -con la ayuda, al menos, de otra persona- presuntamente propinaron golpes con un arma blanca a los dos ecuatorianos hasta acabar con sus vidas. Posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda (al que se accedía por medio de una oquedad situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas) bajo una capa de hormigón.

En el transcurso de la instrucción un testigo relató a la jueza que el 17 de abril Poli le ofreció comprar un Citroën C5 que era propiedad de uno de los dos fallecidos. Le mandó por Whatsapp una fotografía del documento de identidad de Chango. Ese mismo día, según explicó el testigo, Carlos A.A. se acercó a hablar con él acompañado del otro sospechoso, Nike, y de un tercer desconocido, al que describió como "un hombre más alto y delgado que los otros dos y también de raza negra".

Una ardua búsqueda

El arresto e ingreso en prisión de este nuevo acusado llegó dos meses después de que el Instituto Armado arrojase luz sobre la desaparición de Chango y Cambal, al localizar sus cuerpos en una vivienda de Puerto de Mazarrón. La recuperación de estos dos cadáveres, que habrían sido descuartizados y se encontraban en un avanzado estado de descomposición, se logró tras una «compleja labor», tal y como enfatizaron fuentes del cuerpo.

En esos días los agentes detuvieron al primer sospechoso del doble crimen, Poli, que ingresó en prisión provisional. La familia de los dos fallecidos, representada por el abogado Eloy Ferrández, llevaba meses batallando para que su búsqueda no cayese en el olvido.