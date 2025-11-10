La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El segundo sospechoso del doble crimen, este viernes, en el juzgado de Totana. Javier Carrión / AGM

La Guardia Civil sospecha que existe un tercer implicado en el asesinato de los dos ecuatorianos en Mazarrón

La jueza cree que Nike y Poli tuvieron ayuda para presuntamente matar a los dos amigos con un arma blanca y ocultar sus cuerpos en la vivienda de Camposol

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:58

La investigación en torno al crimen de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo ... Cambal, de 32, en Mazarrón aún no ha acabado. La titular del tribunal de instancia número 2 de Totana avanza en su último auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, que existe, al menos, un tercer implicado en el doble crimen que aún no sido localizado.

