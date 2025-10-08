El Grupo Social de la ONCE en la Región de Murcia entrega sus Premios Solidarios Proyecto Hombre, la UPCT, 'Chitina', Econex y la Policía Local de Murcia reciben las distinciones; la entrega de los galardones se realizará en una gala que tendrá lugar en el Teatro Circo el 29 de octubre

LA VERDAD Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:03

La Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre Murcia, la campaña 'Rompiendo Barreras: Autismo en la Universidad Politécnica de Cartagena', Concepción Martínez Romero 'Chitina', ECONEX S.L. y el Equipo de Protección y Atención a Familias de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia (EPAF) son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2025.

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad o ONG es para la Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre Murcia. Desde 1994 Proyecto Hombre desarrolla distintos proyectos de rehabilitación y acompañamiento ofreciendo diferentes programas de tratamientos con el propósito de dar respuesta a las necesidades planteadas por diversos perfiles de personas con problemas de adicción.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ha recaído en la campaña 'Rompiendo Barreras: Autismo en la Universidad Politécnica de Cartagena', por visibilizar la realidad del autismo en el ámbito universitario mediante contenidos propios que fomentan empatía y reducen estigmas, transmitiendo con claridad y de forma positiva que las personas con autismo pueden cursar con éxito estudios superiores en la UPCT, destacando que la universidad dispone de apoyos y recursos especializados, son los objetivos de la campaña 'Rompiendo Barreras' que, por ejemplo, a través de su podcast ha tratado de sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre el autismo y mostrar apoyo al colectivo TEA y a sus familias.

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Concepción Martínez Romero 'Chitina'. Matrona jubilada que ha asistido en más de 6.000 partos. Trabajó más de 35 años en el Clínico Universitario, en materno infantil, fue subdirectora de Enfermería y supervisora de partos y fundadora de la Unidad de Oncohematología Pediátricos y del Equipo de cuidados paliativos pediátricos. Además, colabora como voluntaria en Asociación de Familiares de Niños con cáncer de la Región de Murcia AFACMUR, también con la ONG Cirugía Solidaria, promoviendo la salud sexual integral y la educación sanitaria en comunidades desfavorecidas. Chitina hoy, continúa ocupada viviendo por y para los demás.

El premio en la categoría de Empresa es para ECONEX S.L., En Sanidad Agrícola ECONEX S.L., se entiende que la sostenibilidad y el compromiso social son fundamentales para el éxito a largo plazo de su empresa y para la preservación del medio ambiente. Como líderes en biocontrol de plagas, su misión va más allá de ofrecer soluciones innovadoras y eficaces; están dedicados a promover prácticas agrícolas sostenibles y a contribuir positivamente en las comunidades donde operan. Sus políticas de Responsabilidad social corporativa y políticas de Acción social se sostienen sobre pilares fundamentales que ponen a la persona en el centro, y cuidan de ella, creando oportunidades de vida para aquellas personas más vulnerables.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para el Equipo de Protección y Atención a Familias de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia (EPAF), por su labor diaria y trayectoria en la defensa de las personas más vulnerables, han destacado notablemente, apoyando el día a día de los ciudadanos con discapacidad, y otros colectivos vulnerables, desde la cercanía y el acompañamiento, en la creación de una sociedad murciana más justa, inclusiva y solidaria.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2025 ha esto compuesto por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de la Región de Murcia; Pedro Martínez López, presidente de CERMI RM; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE de Capital Humano y Cultura Institucional; Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; Ascensión Carreño Fernández, concejala delegada de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia; Marta Ferrero Barberán, periodista y jefa de Programas de Onda Regional de Murcia.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia se entregarán en una Gala que se celebrará el miércoles, 29 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Circo Murcia.

