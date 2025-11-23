La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las pantallas de realidad aumentada del grupo. Cedida

Un grupo escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales

Se plantea la instalación de 20.000 metros cuadrados para las creaciones locales de Warner Bros y la creación de hasta 1.000 puestos de trabajo en cinco años

María García Clemente

María García Clemente

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:49

Una inversión para poner a la Región de Murcia en el centro de la industria audiovisual del país. Ese es el objetivo del grupo Immersive, ... que aterrizará en la capital para desarrollar una plataforma digital y de inversión que atraiga a grandes producciones internacionales para que realicen sus películas, series y productos audiovisuales en la Comunidad a través de un «ecosistema de colaboración» entre diferentes empresas. En este 'hub' participan socios estratégicos y fondos de inversión del sector de entretenimiento con una capacidad económica superior a los 200 millones. La compañía asegura que se podrán crear hasta 1.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, al aportar una experiencia en el terreno para esas producciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

