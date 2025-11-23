Un grupo escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales

Una inversión para poner a la Región de Murcia en el centro de la industria audiovisual del país. Ese es el objetivo del grupo Immersive, ... que aterrizará en la capital para desarrollar una plataforma digital y de inversión que atraiga a grandes producciones internacionales para que realicen sus películas, series y productos audiovisuales en la Comunidad a través de un «ecosistema de colaboración» entre diferentes empresas. En este 'hub' participan socios estratégicos y fondos de inversión del sector de entretenimiento con una capacidad económica superior a los 200 millones. La compañía asegura que se podrán crear hasta 1.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, al aportar una experiencia en el terreno para esas producciones.

¿Por qué escoger Murcia para alojar una potente empresa audiovisual como esta? «La Región ha demostrado que tiene tanto los recursos como las ganas para crear un 'hub' audiovisual», explica el CEO de Immersive, Domingo Egea. Esta unión de empresas tendrá la capacidad de «atraer grandes producciones», una cualidad que «es complicado tener», segun indican desde la compañía fundada por el desarrollador y empresario finlandés Lauri Koutaniemi. También ofrecerá una tecnología para desarrollar los grandes proyectos que sean capaces de atraer a empresas 'top', así como una plataforma tecnológica digital y de inversión para captar grandes perfiles del sector. «Queremos que Hollywood ponga el foco en España y queremos que lo haga en Murcia», resumen.

La firma ha cerrado ya un acuerdo de colaboración con diferentes producciones y grandes estudios de Canadá gracias al fondo del grupo, que actuará como motor financiero para atraer a estas empresas tecnológicas y audiovisuales. Entre ellas, se encuentran ya comprometidas la grabación de tres series internacionales que aterrizarán en la Región de Murcia el año que viene, que quiere 'quitarle' el hueco que ocupan ahora mismo países como Bulgaria o Rumanía en el sector cinematográfico.

Dentro de este proyecto audiovisual se plantea la instalación de más de 20.000 metros cuadrados de material propiedad de Warner Bros, que se utilizarían dentro de las producciones que se quieran rodar en la Región de Murcia a través de una alianza directa con sus socios de Reino Unido. Para ello, crearán un gran centro virtual para producciones internacionales que se ubicará en el edificio de LA VERDAD y que dará apoyo al futuro estudio situado en Las Torres de Cotillas. Esta iniciativa «generará empleo cualificado y desarrollo sostenible, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento socioeconómico y tecnológico de la Región de Murcia con su plataforma digital de nueva generación en IA con más de 30 millones de usuarios activos», señalan.

Para continuar seduciendo a las grandes productoras de series y de cine, Immersive se plantea crear ese ecosistema y tener lo necesario preparado para la llegada de las empresas. «No queremos que tener una producción de Hollywood una semana en Murcia, queremos que se queden nueve meses», señala el CEO de la empresa, Domingo Egea.

Desde Immersive también destacan la colaboración de las administraciones públicas, tanto el Ejecutivo central como el Gobierno de la Región de Murcia, para la elección de la Comunidad como sede. «La facilidad, flexibilidad y sobre todo la agilidad que nos han ofrecido en Murcia para hacer este proyecto es muy importante», recalcan desde la compañía de Koutaniemi.

Esta gran estructura es posible gracias a su fondo de inversión europeo, orientado a canalizar el «apetito inversor» de capitales privados y banca europea hacia proyectos estratégicos en la Comunidad y otros territorios de alta proyección tecnológica en España, indican desde la empresa.

Ecosistema de colaboración

Immersive hace mucho hincapié en que uno de sus grandes objetivos es la creación de un ecosistema de colaboración entre los distintos agentes del sector. Parafraseando una de las grandes frases de las películas de El Señor de los Anillos, no se trata de que este negocio sea 'mi tesoro'. «No es 'Si no lo hago yo no lo hace nadie'. Se trata de que si quieres un proyecto y necesitas determinada tecnología, habrá una plataforma de conexión para que encuentres quién puede ayudarte», recalca el CEO.

Pero además, ofrecerán más de 100.000 licencias sin coste para estudiantes, colegios instituciones y emprendedores de la Región de Murcia en su plataforma Leoblocks; y otras 10.000 para profesionales del sector para tener acceso a proyectos creativos.