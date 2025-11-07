La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia

El incremento de brotes de gripe aviar en España y en el resto de Europa ha obligado al Ministerio de Agricultura a prohibir a partir ... del próximo lunes la cría al aire libre de aves de corral en las explotaciones ganaderas. Las migraciones de aves silvestres en otoño y el avance de la enfermedad en varias comunidades hace aún más complicado el control efectivo de esta infección vírica, que ya ha dejado 14 brotes en los últimos meses.

Los casos positivos han motivado ya el sacrificio de más de tres millones de aves en España. Ante el riesgo de la expansión de la también conocida como influenza aviar, la medida prohibitiva es un intento de reforzar la seguridad en las granjas, cuyo sector asume ya importantes pérdidas en animales. La consecuencia de ello es la menor disponibilidad de carne de pollo y huevos en los supermercados, donde ya se observa la subida de precios por la crisis sanitaria.

La medida no tendrá tanto efecto en la Región de Murcia, ya que solo dos granjas de Fortuna (dedicada a la cría de perdices) y de Torre Pacheco (gallinas camperas) tendrán que confinar a sus aves, 2.150 ejemplares en total. Estas dos instalaciones se encuentran dentro de los municipios donde debe activarse una vigilancia extrema por la presencia de humedales u otras lugares propensos a atraer aves migratorias. Las Salinas de San Pedro, el Mar Menor o las lagunas de Campotéjar son un ejemplo de rincones problemáticos.

La Consejería de Agricultura ya ha comunicado que a partir del 10 de noviembre se aplicará en diez municipios la orden de 2006 por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. En concreto, los territorios considerados de especial riesgo son Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Santomera, Cartagena, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco.

El vertedero de Cañada Hermosa (Murcia) también ha sido catalogado como zona de especial vigilancia, ya que mucha fauna vuela hasta allí para alimentarse.

¿Qué medidas se van a tomar?

Entre las medidas que entrarán en vigor se encuentra la prohibición de criar patos y gansos junto con otras especies de aves de corral. Asimismo, no se permitirá la cría de aves de corral al aire libre. Solo en aquellos casos en los que no sea posible mantenerlas en interiores, «la autoridad competente podrá autorizarlo, siempre que se instalen telas pajareras u otros dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres y que la alimentación y el agua se suministren en zonas cubiertas o protegidas que eviten el contacto con ellas», según explican desde la Consejería.

Igualmente, quedará prohibido suministrar agua procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que esta haya sido tratada para garantizar la inactivación del virus. Los depósitos de agua situados en el exterior y necesarios por motivos de bienestar animal deberán estar protegidos adecuadamente frente a aves acuáticas silvestres.

También se prohibirá la presencia de aves de corral u otras aves cautivas en ferias, certámenes ganaderos, exposiciones, exhibiciones, celebraciones culturales o cualquier otra concentración al aire libre. Estas actividades solo podrán autorizarse si el Servicio de Sanidad Animal realiza una evaluación de riesgo con resultado favorable.

Las medidas establecidas en los municipios incluidos en las zonas de especial riesgo y vigilancia permanecerán en vigor hasta que se determine expresamente su finalización.

Positivo en 2023

La Región de Murcia ya contó con un caso positivo por gripe aviar en 2023, cuando se registró la enfermedad en una garza real en Sucina (Murcia). Hasta entonces, la influenza aviar no ha ocasionado más brotes en el sureste peninsular.

Preocupa especialmente la imposibilidad de controlar aquellas gallinas ponedoras u otras aves domésticas criadas en casas particulares. Las autoridades sanitarias llaman a extremar la vigilancia sobre estos animales, que en muchos casos suelen estar al aire libre.