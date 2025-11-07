La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gallos y gallinas en un solar abandonado de Santiago y Zaraíche, en Murcia. Nacho García

La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia

Dos granjas de Fortuna y Torre Pacheco, con 2.150 aves, se verán afectadas a partir del lunes por la prohibición de criar al aire libre

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

El incremento de brotes de gripe aviar en España y en el resto de Europa ha obligado al Ministerio de Agricultura a prohibir a partir ... del próximo lunes la cría al aire libre de aves de corral en las explotaciones ganaderas. Las migraciones de aves silvestres en otoño y el avance de la enfermedad en varias comunidades hace aún más complicado el control efectivo de esta infección vírica, que ya ha dejado 14 brotes en los últimos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  2. 2 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  3. 3 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  4. 4

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  5. 5 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  6. 6

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  7. 7 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  8. 8

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  9. 9

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  10. 10 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia

La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia