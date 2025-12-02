La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia

Los centros de salud y los servicios de Urgencias de la Región de Murcia afrontan en los últimos días un aumento de casos de gripe, ... lo que indica que la fase ascendente de la epidemia estacional ya ha comenzado. El Hospital Reina Sofía amaneció este lunes con siete pacientes ingresados por gripe, cuando la semana pasada solo había uno, explica el jefe de Medicina Interna, Enrique Bernal. «Estamos detectando un incremento de la incidencia, hemos pasado de atender entre 5 y 10 casos de gripe al día a 20 o 25», detalla, por su parte, César Cinesi, jefe de sección de Urgencias en este hospital.

En otros centros, sin embargo, la irrupción de la gripe aún no se traduce en hospitalizaciones. «De momento seguimos con un porcentaje de ingresos similar al habitual», señala José Antonio Serrano, jefe de Urgencias del Morales Meseguer. Mientras, en La Arrixaca «hay un ligero aumento de consultas por infección respiratoria», pero este lunes por la mañana no había pacientes a la espera de ingreso por gripe, según la Gerencia.

En los centros de salud, la impresión es de un aumento significativo de los contagios, especialmente entre los adolescentes, avisa el pediatra Antonio Iofrío. «Vemos que la escalada de casos se acentúa en los últimos días, por lo que el pico de contagios se prevé en tres o cuatro semanas, probablemente», añade el médico de familia Julián García.

Habrá que esperar a conocer el informe epidemiológico correspondiente a la semana pasada para poder valorar el alcance de estos momentos iniciales de la epidemia, pero en la semana del 17 al 23 de noviembre (la última con datos disponibles) ya se registró un incremento del 74% en la tasa de incidencia, hasta los 23,4 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que, en todo caso, todavía era baja.

Lo que está sucediendo en otras comunidades da pistas del escenario al que se enfrenta la sanidad regional. El País Vasco tuvo que acelerar la vacunación ante un incremento muy significativo de contagios en noviembre, y desde entonces la epidemia se ha extendido con fuerza por todo el norte peninsular. También en territorios vecinos como la Comunidad Valenciana. De media, el Instituto de Salud Carlos III estimaba una tasa de incidencia de 112 casos por 100.000 en España en la semana del 17 al 23.

Los expertos advierten de que nos enfrentamos previsiblemente a una epidemia con mayores tasas de contagio que en temporadas anteriores, debido a la aparición de una nueva cepa o subclado de la gripe AH3N2, bautizada como 'K'. «No se ha detectado que tenga una mayor virulencia o capacidad de generar enfermedad más grave, pero sí se está expandiendo de forma importante y puede afectar a más personas, lo que se puede traducir en más ingresos», aclara el jefe de Medicina Interna del Reina Sofía, Enrique Bernal. El urgenciólogo César Cinesi coincide: «Los síntomas con los que nos estamos encontrando son los habituales, y quienes ingresan son generalmente personas no vacunadas con enfermedades crónicas».

Salud abrió precisamente este lunes la campaña de vacunación de la gripe a la población general. La irrupción del subclado 'K' ha generado dudas sobre la efectividad de la vacuna, que los expertos tratan de despejar. «Ya hay estudios que concluyen que sí protege frente a este clado», explica Enrique Bernal. Un análisis publicado con datos procedentes de Reino Unido estima que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños en un 75%, y en mayores de 65 años un 40%. Hay que tener en cuenta que la vacuna de la gripe tiene como objetivo no tanto evitar el contagio como reducir el riesgo de ingreso y complicaciones.

Mascarilla obligatoria

La vacuna no es la única herramienta para frenar al virus. La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) es partidaria del uso obligatorio de la mascarilla durante la epidemia de gripe en los centros sanitarios. «Es una medida que obedece no a ideas preconcebidas, sino a la evidencia epidemiológica y su impacto a la hora de reducir la transmisión del virus en estos espacios», subraya el presidente de esta sociedad, Jesús Abenza.

De momento, sin embargo, el Servicio Murciano de Salud (SMS) se plantea emitir una mera recomendación, a través de una instrucción dirigida a todos sus centros que todavía no se ha publicado. Eso sí, «no se descarta ninguna medida y se irán tomando en función de la evolución de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas», añaden fuentes de este departamento. Pero el presidente de Smumfyc recuerda que las medidas para reducir la transmisión del virus hay que tomarlas al inicio de la fase ascendente, para mitigir precisamente una explosión de contagios que pueda saturar el sistema.

«Tenemos indicadores fiables: la epidemia se ha adelantado un mes, y el porcentaje de positividad de los test es alto (del 5,7%)», recuerda. Y añade: «La Región siempre ha sido pionera a la hora de exigir medidas como la obligación de la mascarilla».

La posibilidad de obligar al uso de la mascarilla si se alcanzan incidencias muy elevadas está sobre la mesa del Consejo Interterritorial. El Ministerio de Sanidad busca un año más un protocolo consensuado al respecto, después de que la temporada pasada no hubiese acuerdo.