La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una enfermera trata a un paciente en la UCI de La Arrixaca. J. L. Ros Caval / AGM

La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia

Los ingresos empiezan a crecer en los hospitales, mientras Salud llama a vacunarse. Los médicos de familia piden que el uso de la mascarilla en los centros sanitarios sea obligatoria durante la epidemia estacional

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:49

Comenta

Los centros de salud y los servicios de Urgencias de la Región de Murcia afrontan en los últimos días un aumento de casos de gripe, ... lo que indica que la fase ascendente de la epidemia estacional ya ha comenzado. El Hospital Reina Sofía amaneció este lunes con siete pacientes ingresados por gripe, cuando la semana pasada solo había uno, explica el jefe de Medicina Interna, Enrique Bernal. «Estamos detectando un incremento de la incidencia, hemos pasado de atender entre 5 y 10 casos de gripe al día a 20 o 25», detalla, por su parte, César Cinesi, jefe de sección de Urgencias en este hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia

La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia