Los grados universitarios encaminados al empleo público suben unas décimas sus notas de corte Una alumna, ayer, formaliza su matrícula en La Merced. / a. durán/agm La demanda de plazas en títulos dobles y en los de Ciencias de la Salud desborda a la UMU, que recibe un 46,6% de solicitudes de alumnos de otras comunidades FUENSANTA CARRERES Viernes, 12 julio 2019, 02:21

Los grados universitarios que, entre sus salidas, pueden conducir a la realización de oposiciones, como casi todas las especialidades de maestro, Enfermería, Educación Social, Derecho, y los clásicos de ciencias (Matemáticas, Física, Química) y de letras (Filosofía, Historia...), han experimentado este año un incremento en la demanda de plazas y, por tanto, en las notas de corte, que suben unas décimas. Las recientes y holgadas convocatorias de oposiciones en sanidad y educación, que han comenzado a coger ritmo después de años de recortes y ofertas raquíticas, pueden estar detrás de ese repunte en la demanda. Así, entre los grados con límite de plazas que incrementan sus 'numerus clausus' (que se configuran con la calificación del último estudiante que logra una plaza) se encuentran, por ejemplo, Filosofía, con 111 solicitudes para 60 plazas, y las carreras clásicas de ciencias, que tienen una nota de corte elevadísima, acercándose a las de Ciencias de la Salud: para entrar en Matemáticas se necesita ya un 12,5 sobre 14 de media, medio punto más que el año pasado; Química exige a sus alumnos un 11,5, y Física tiene una nota de corte de 12,2.

Educación Infantil y Primaria han aumentado también su nota de corte en Murcia y Cartagena en la primera baremación del proceso de matrícula de este año, que se publicó ayer con la primera lista de admitidos en las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU), y la Politécnica de Cartagena (UPCT). En total han procesado 15.500 solicitudes de estudiantes de nuevo ingreso, y de ellas, algo menos de la mitad, 7.200 (el 46,7 % del total) han sido presentadas por estudiantes de otras regiones. Casi 8.000 alumnos han sido admitidos en esa primera lista, y de ellos, podrán estudiar su primera opción 4.195.

El repunte de las notas de corte en los títulos que tienen entre sus salidas preferentes la de opositar por una plaza de empleo público es novedad este año, pero con todo, los mayores incrementos se registran, como es habitual, en los grados de Ciencias de la Salud, que mantienen los 'numerus clausus' más disparados de todo el catálogo de títulos de las dos universidades públicas de la Región. Medicina, con un 13,013, ha registrado este año 2.610 peticiones para las 200 plazas que oferta, y que suman 341 más que el pasado curso. Veterinaria es otro de los grados más demandados en la Universidad de Murcia, y este año ha recibido 1.357 peticiones para solo 90 puestos, 111 más que el curso pasado. La nota de corte ha quedado en un 11,9.

El prestigio de algunas titulaciones y las tasas, más baratas que en otras regiones, mantienen el tirón de UMU y UPCT

Secciones bilingües

Las titulaciones que ofrecen un 'plus' a los alumnos, como los grados con secciones bilingües y especialmente los grados dobles, registran también una demanda elevada. Es el caso de la programación conjunta de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, que pide un 12,12 a los alumnos que quieren entrar, y el grado doble de Matemáticas e Ingeniería Informática, el único que se aproxima a la nota de corte de Medicina, con un 12,992.

La Universidad de Murcia ha realizado una comparativa con el año anterior para comprobar que son 27 las titulaciones que incrementan su demanda con respecto al año pasado, mientras que dos permanecen igual y 32 han registrado menos solicitudes que en julio de 2018.

Además de los grados relacionados con Ciencias de la Salud, han aumentado su tirón Relaciones Internacionales (pasa de 94 a 160 solicitudes), Administración y Dirección de Empresas (con 540 peticiones, 181 más que el curso pasado) y Psicología (ha recibido 899 solicitudes de plaza, 143 más que el pasado año). La nueva programación conjunta de Educación Infantil y Educación Primaria ha registrado 274 solicitudes para las 60 plazas que oferta por vez primera, y ha quedado con una nota de corte de 11,8.

El atractivo que mantiene la Universidad de Murcia, a pesar de la ligera caída en el global de solicitudes, obedece, considera la vicerrectora de Estudios, Sonia Madrid Cánovas, «al prestigio de muchas titulaciones, que atraen a los mejores expedientes, y son muy valoradas también fuera de la Región». Madrid, que se mostró muy satisfecha con la buena acogida de la oferta de plazas de la UMU, considera que la mayor o menor demanda de determinadas carreras no siempre obedece a razones objetivas.

Las dos universidades públicas de la Región ofertaron para el próximo curso casi 8.000 plazas de nuevo ingreso, por lo que en principio deben quedar cubiertas con los admitidos. Pero esa correspondencia no es exacta, ya que las peticiones no se ajusta necesariamente con la oferta de cada título. Algunos grados, como el de Medicina, registran hasta doce aspirantes por plaza, mientras en otras carreras quedan huecos desiertos todos los años. Así, muchas de las solicitudes se concentran sobre títulos que no podrán atender la demanda, y quedarán descartadas, y otros grados en cambio dejarán puestos sin ocupar.

La calidad de algunas titulaciones muy reconocidas, pero también el precio de las tasas de matrícula, más baratas que otras comunidades limítrofes, explican la elevada demanda que, fundamentalmente la Universidad de Murcia, mantiene a pesar de la caída anotada en España en los últimos años.

Publicada la primera lista de admitidos, se abre el plazo de reclamaciones, que acabará el próximo día 16 de julio. Los estudiantes que han obtenido plaza en la primera opción que marcaron están obligados a matricularse; de lo contrario, perderán definitivamente su derecho de admisión. El plazo acaba también el 16 de julio. Los alumnos que no han sido admitidos en su primera opción pueden elegir entre matricularse en los estudios en los que sí han conseguido plaza o esperar a la publicación de la segunda lista, que se conocerá el 19 de julio.

El proceso de admisión se encuentra todavía en fase de 'descartes', y las notas de corte pueden sufrir aún variaciones a la baja. Los cambios obedecen a que el proceso está 'vivo', ya que los estudiantes suelen pedir plaza en varias universidades. Una vez publicadas las listas de admitidos, van ajustando sus preferencias, y terminan matriculándose en la universidad que más les conviene. Así, cuando deciden, liberan plazas, lo que influye en los 'numerus clausus'. Por ejemplo, aunque la nota de corte de la primera lista en Medicina haya quedado en un 13, si el alumno que tiene esa calificación se matricula en otra universidad, la nota variará. Esos ajustes van generado nuevas listas de admitidos, que se suceden hasta la fase final de proceso.