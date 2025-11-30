La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las Hermanas Pobres de Algezares, en una imagen de sus redes sociales.

Goteo de novicias y miles de seguidores para las Hermanas Pobres de Algezares: «Asistimos a muchas conversiones de jóvenes a través de la música»

Viven su particular 'milagro' y más de 650.000 usuarios escuchan sus 'covers' en Instagram

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

Los 'covers' de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Algezares – 'Viviré alabándote', 'Quiero decir que sí'...– reciben miles de 'likes' entre sus más de ... 650.000 seguidores en Instagram, una cifra que las convierte en 'influencers'. La abadesa, Leo Sánchez, atiende el atraco vía móvil con amabilidad desde el Convento de La Verónica, donde estos días se afanan en atender los pedidos de Navidad mientras disfrutan de su 'milagro' vocacional. El goteo de jóvenes novicias es insólito entre las congregaciones de clausura y vida contemplativa. En los dos últimos años han ingresado cinco novicias esta nueva comunidad, las últimas dos jóvenes de 26 y 29 años hace apenas unos meses: María Navarro López y de Rut Flor de Lis González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  7. 7

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  8. 8

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  9. 9 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  10. 10

    Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Goteo de novicias y miles de seguidores para las Hermanas Pobres de Algezares: «Asistimos a muchas conversiones de jóvenes a través de la música»

Goteo de novicias y miles de seguidores para las Hermanas Pobres de Algezares: «Asistimos a muchas conversiones de jóvenes a través de la música»