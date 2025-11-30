Goteo de novicias y miles de seguidores para las Hermanas Pobres de Algezares: «Asistimos a muchas conversiones de jóvenes a través de la música»

Los 'covers' de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Algezares – 'Viviré alabándote', 'Quiero decir que sí'...– reciben miles de 'likes' entre sus más de ... 650.000 seguidores en Instagram, una cifra que las convierte en 'influencers'. La abadesa, Leo Sánchez, atiende el atraco vía móvil con amabilidad desde el Convento de La Verónica, donde estos días se afanan en atender los pedidos de Navidad mientras disfrutan de su 'milagro' vocacional. El goteo de jóvenes novicias es insólito entre las congregaciones de clausura y vida contemplativa. En los dos últimos años han ingresado cinco novicias esta nueva comunidad, las últimas dos jóvenes de 26 y 29 años hace apenas unos meses: María Navarro López y de Rut Flor de Lis González.

María y Rut han comenzado su etapa como postulantes, un tiempo de adaptación a la nueva vida que comienzan, y de preparación antes de pasar al noviciado en la comunidad. «Estamos viviendo una etapa muy bonita y una bendición; estamos contentísimas al poder ver cómo el Señor sigue llamando», comentaba recientemente la abadesa Leo, a quien paraba la gente en la catedral de Orense hace unos meses para hacerse un 'selfi' con ella los días previos al retiro para jóvenes organizado por la Diócesis de Orense, según narró 'La voz' de Galicia.

Las religiosas se han convertido en un fenómeno viral en las redes sociales, pero no solo triunfan en internet: centenares de fieles asisten los domingos a la misa que acogen los domingos en la iglesia del convento. En la última Romería de La Fuensanta, instalaron una barraca para recaudar financiación para levantar una casa de la espiritualidad, para retiros y catequesis. «Estamos asistiendo a muchas conversiones de jóvenes a través de la música, que es una manera de llegar a Dios», reflexiona la abadesa. Su éxito en redes ha sido desbordante. Hace un par de años comenzaron a publicar sus 'covers' de canciones cristianas en la cuenta de Instagran que hasta entonces utilizaban para dar a conocer las artesanías que elaboran. Antes de publicar su primer vídeo cantando, su Instagram tenía en torno a 7.000 seguidores. A las dos horas de subir la canción eran 10.000, y hace meses que rebasaron el medio millón. Con sus videos cantando 'covers' de canciones cristianas, alcanzan miles de reproducciones, y han establecido un canal fluido de comunicación con los jóvenes a ritmo de guitarra, palmas, cajón y voces.

Las religiosas de vida contemplativa son un fenómeno viral, y también terrenal: las misas se han llenado de universitarios

La comunidad de 16 franciscanas, conocidas popularmente como clarisas, siguen la espiritualidad de Santa Clara de Asís y de San Francisco. Su rutina está guiada por la vida en clausura –ellas prefieren hablar de vida contemplativa–, el trabajo manual, la oración continua y la fraternidad. La abadesa Leonor marca un punto de inflexión en la pandemia para ese regreso a la fe de la juventud. Tras la resaca del individualismo, del consumismo, el confinamiento «hizo que fuéramos más conscientes de la dimensión espiritual del hombre». Resurge el ansia de comunidad, de buscar un sentido a la vida.