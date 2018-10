La amenaza de 'gota fría' continúa mañana con alerta amarilla en la Región Voluntarios de Protección Civil están vigilando ramblas en Cartagena. / P. C. La Aemet prevé precipitaciones de hasta 20 litros por m² en una hora en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura LA VERDAD Murcia Sábado, 20 octubre 2018, 15:19

Los servicios de emergencia de la Región continúan pendientes de la evolución de la 'gota fría' que amenazaba con descargar con fuerza esta madrugada sobre el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y que ha terminado diluyéndose, con lluvias moderadas. La noche transcurrió sin incidentes reseñables, según informó esta mañana el Centro de Coordinación de Emergencias 112, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a primera hora la mañana la alerta en la zona, de nivel naranja a amarillo.

La rambla de Espinardo, este sábado por la mañana. / Policía Local de Murcia

Lorca ha registrado durante la madrugada de este sábado dos episodios de precipitaciones moderadas. En el centro de la Ciudad del Sol han caído siete litros por metro cuadrado, que no han provocado incidencias, según informó el concejal de Emergencias, Juan Miguel Bayonas López.ç

En la zona de Águilas, el punto en el que más llovió durante la madrugada se han acumulado 15,6 litros por metro cuadrado en doce horas sin que se hayan registrado incidencias reseñables.

La Aemet establece aviso de nivel amarillo hasta las doce de esta noche por riesgo de lluvias que se prevé que puedan alcanzar en 12 horas hasta 60 litros por m² en Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura, con una probabilidad del 40% al 70%.

También están en alerta amarilla el Campo de Cartagena y Mazarrón hasta las tres de la tarde, donde se prevén intervalos de viento de nordeste de hasta 60 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, está previsto que las mínimas suban y las máximas permanezcan sin cambios, salvo en el litoral de la Región y el Altiplano, donde se espera que asciendan.

Para este domingo la Aemet prevé cielos nubosos o muy nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y apertura de claros al final del día, con alerta amarilla hasta mediodía en todas las comarcas salvo la del Altiplano, y hasta las 4 de la madrugada en el campo de Cartagena y Mazarrón.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas irán en ascenso.

Vientos de componente este, fuertes en el litoral en las primeras horas del día

El 112 «no ha recibido llamadas» relacionadas con la 'gota fría'

El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, destacó este sábado la «normalidad» con la que han transcurrido las primeras horas del episodio de 'gota fría' que atraviesa la Región de Murcia. Rivera aseguró que, hasta las 10 de esta mañana, el Centro de Coordinación de Emergencias «no ha recibido ninguna llamada ni gestionado ninguna emergencia relacionada directamente con las lluvias».

Rivera señaló que, para la jornada de este sábado, «se cuenta con cerca de un millar de personas, entre bomberos, personal de mantenimiento de carreteras, efectivos de la Dirección General del Medio Natural, voluntarios de Protección Civil y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, perfectamente preparadas por si fuera necesario».

Consejos de autoprotección

El consejero recordó que hay que «evitar los desplazamientos que no sean necesarios y extremar la precaución al volante si no hay más remedio que viajar en coche». En casa, recomienda «comprobar que bajantes y desagües funcionan y no se atascan». Y, en la calle, «evitar las zonas que se inundan y no atravesar nunca corrientes de agua ni zonas con agua embalsada».