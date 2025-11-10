González Veracruz insta al sector audiovisual regional a aprovechar los fondos del Plan Spain Audiovisual Hub Este programa se puso en marcha en 2021 para «convertir al audiovisual español en un motor industrial, económico y de empleo»

Este lunes ha tenido lugar la presentación del sector audiovisual de la Región de Murcia la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, junto a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y la directora de Audiovisual de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), María Coronado.

El Plan Spain Audiovisual Hub, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de España para «convertir al audiovisual español en un motor industrial, económico y de empleo», ha movilizado ya alrededor de 1.600 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo el único país de la Unión Europea en destinar fondos concretos a la digitalización y al fomento industrial del sector audiovisual.

En esta nueva etapa, el Gobierno de España aprobó dos nuevas inversiones por un valor de cerca de 50 millones de euros. Se trata de la dirigida al fondo audiovisual español Culture CAP7, cuya actividad está orientada al impulso de pymes españolas con capacidad de crecimiento dentro de esta industria; y al fondo de inversión español Moby Dick Film Capital, especializado en financiación cinematográfica internacional para la atracción de producciones a España. En el encuentro, la secretaria de Estado manifestó que «el audiovisual murciano debe aprovechar esta oportunidad de acceso a fondos para producir y generar más riqueza y empleo cualificado en el sector audiovisual de la Región».

En este contexto, la secretaria de Estado destacó que «no es casualidad que estemos viendo un gran crecimiento de atracción de producciones audiovisuales a nuestra tierra». Por ello, invitó a la industria audiovisual de la Región a aprovechar tanto los fondos que tienen a disposición con las dos primeras operaciones, como a participar en la convocatoria que la SETT mantiene abierta para nuevas operaciones en el sector.

Una de las iniciativas destacadas de esa etapa fue la creación de un ecosistema digital en el sector audiovisual distribuidos por el territorio. En total, son seis los proyectos puestos en marcha, con una inversión de 24,8 millones de euros, ubicados en Madrid, Pamplona, Gran Canaria, A Coruña, Barcelona y Murcia. La secretaria de Estado recordó que «el Gobierno de España destinó 5,6 millones de euros a las vanguardistas instalaciones de producción audiovisual del Hub de Murcia». Y puso en valor los resultados a los que estas inversiones están contribuyendo, destacando la cuarta posición que España ocupa en la producción de películas y series de televisión en Europa, así como el liderazgo que ostenta en inversión en contenido original europeo.

También remarcó cómo el empleo en el sector audiovisual había crecido en un 107% en los últimos 5 años y cómo se está reduciendo su histórica brecha de género: en 2024, casi el 30% de los largometrajes de producción española fueron dirigidos por una mujer.