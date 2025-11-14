Los gobiernos de la Región de Murcia y Valencia estudian junto con el Scrats acciones legales ante «las graves irregularidades en la gestión del Tajo» La consejera Sara Rubira informa de que se han detectado «anomalías en los caudales liberados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía», que no se ajustan a las normas de explotación vigentes

Los gobiernos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) estudian acciones legales «ante las graves irregularidades en la gestión que está realizando la Confederación Hidrográfica del Tajo», según indica el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto con el consejero valenciano Miguel Barrachina y el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, mantuvieron este viernes un encuentro, al que se sumaron técnicos y jurídicos especialistas en la materia, para estudiar las posibles acciones legales que se pueden emprender.

«Como ya conocen, enviamos un informe recientemente a la ministra Sara Aagesen en el que se ponían de manifiesto estas irregularidades», señaló Rubira, quien también anunció que se estudian todas las vías de defensa «donde, por supuesto, están acciones judiciales y, si fuera preciso, la adopción de medidas cautelares».

Rubira detalló que en este informe se detectaron «anomalías en los caudales liberados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía» que no se ajustan a las normas de explotación vigentes. También se señala «un importante desperdicio de agua en los envíos para abastecer los regadíos manchegos, donde se desaprovechan 100 hectómetros cúbicos al año, justo la cantidad de agua que se quiere recortar de media al año en los envíos a través del Trasvase».

«Demandamos documentación oficial que explique estas decisiones porque esto está generando pérdida de agua trasvasable y un perjuicio injustificado a los regantes y abastecimientos del Levante», afirmó la consejera, quien añadió que «lo hemos denunciado en muchas ocasiones, todo responde a decisiones políticas y no técnicas, a la imposición ideológica que amenaza a nuestro sector agroalimentario, al futuro de miles de familias que viven de él».

«El Gobierno de España no puede estar pensando, en este momento, en modificar las reglas de explotación del Trasvase, mientras existen informes que dejan claro que los grandes problemas de Tajo están en la gestión», indicó la consejera. Las decisiones que se toman sobre el futuro del Trasvase «van a condicionar el futuro de la Región de Murcia y de todos los que vivimos en ella. Y por eso creemos que es imprescindible en esta lucha la unidad del sector y de la sociedad».

«En la Región de Murcia, cuando falta agua, sobra coraje, por eso el Gobierno regional no se va a quedar ni quieto ni callado, y va a llegar donde sea necesario», concluyó Rubira.