Los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía se juegan una de las últimas cartas para frenar el recorte del Trasvase

Detener de inmediato la subida de los caudales ecológicos del Tajo y el recorte del Trasvase, así como paralizar las nuevas reglas de explotación, es ... lo que solicitan los Gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, junto con el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), en una carta conjunta enviada esta mañana a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Los consejeros de Agriculturas y Agua de las tres regiones receptoras solicitan una reunión a la ministra, en el que puede ser uno de los últimos intentos para llegar a una solución negociada sobre el futuro del Trasvase. Apuestan asimismo por alcanzar un pacto nacional del agua.

La carta, a la cual ha tenido acceso LA VERDAD, ha sido remitida justo cuando se ha agotado la vía judicial que emprendieron los gobiernos de López Miras, Carlos Mazón y Moreno Bonilla, que han perdido los recursos que presentaron ante el Tribunal Supremo contra el Plan del Tajo. En enero del año que viene se aplicará la segunda subida escalonada de los caudales ecológicos en el Alto Tajo, que pasarán de 7 a 8 metros cúbicos por segundo como volumen mínimo, con el consiguiente impacto sobre el Trasvase.

Impacto socioeconómico en el Levante

La consejera murciana Sara Rubira Martínez, junto a sus homólogos de Andalucía y Comunidad Valenciana, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal y Miguel Barrachina Ros, así como el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, consideran «imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua».

Este puede ser uno de los últimos intentos de las tres regiones y de los regantes de detener el recorte del Trasvase; en enero habrá otra subida del caudal ecológico del Tajo

Los firmantes confían en la «sensibilidad» de la ministra hacia la realidad del Levante español y en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad. Subrayan que los recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura han causado «una profunda preocupación entre las instituciones y los sectores productivos de tres regiones que generan un valor agrario muy elevado, representado un 42,5% del VAB nacional, así como a 4,2 millones de ciudadanos que dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y su empleo».

Apuntan que una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría un importante impacto sobre la sostenibilidad de la agricultura de regadío, «que ya ha hecho importantes esfuerzos de modernización y mejora de la eficiencia en el uso del agua!. Apuntan que también afectaría al abastecimiento a poblaciones, especialmente en épocas de sequía prolongada. El impacto llegaría asimismo a la economía y el empleo en sectores estratégicos como el agrario, la industria agroalimentaria o el turismo rural, redundando en el equilibrio territorial y la cohesión social en nuestras regiones.

Para apoyar este planteamiento, los tres gobiernos regionales han hecho llegar a la ministra un «informe riguroso» que analiza la situación actual del Trasvase. «Desde la lealtad institucional y el respeto al marco legal vigente, solicitamos que sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos». También aportan el informe que que encargó el Scrats a la consultora PWC que cuantifica los efectos socioeconómicos del Trasvase, donde se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año.