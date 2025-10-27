La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cumbre del agua de las tres regiones receptoras del Trasvase celebrada en Murcia en julio del año pasado. Vicente Vicéns/AGM

Los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía se juegan una de las últimas cartas para frenar el recorte del Trasvase

Los consejeros de Agricultura y Agua, junto con el Sindicato de Regantes, lanzan otra ofensiva y piden este lunes por escrito a la ministra Aagesen una reunión para abordar el futuro del acueducto

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:33

Detener de inmediato la subida de los caudales ecológicos del Tajo y el recorte del Trasvase, así como paralizar las nuevas reglas de explotación, es ... lo que solicitan los Gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, junto con el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), en una carta conjunta enviada esta mañana a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Los consejeros de Agriculturas y Agua de las tres regiones receptoras solicitan una reunión a la ministra, en el que puede ser uno de los últimos intentos para llegar a una solución negociada sobre el futuro del Trasvase. Apuestan asimismo por alcanzar un pacto nacional del agua.

