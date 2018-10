El Gobierno saca adelante el techo de gasto en la Asamblea entre fuertes críticas de la oposición Pleno de la Asamblea Regional de este miércoles, en el que el Gobierno regional ha aprobado el techo de gasto para 2019. / Pablo Sánchez / AGM Ciudadanos, cuya abstención permite la aprobación, avisa al Ejecutivo de López Miras de una «negociación dura» de los presupuestos de 2019 GREGORIO MÁRMOL Cartagena Miércoles, 31 octubre 2018, 14:54

No hubo sorpresa este miércoles en la Asamblea Regional. La abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos y los votos a favor de los 22 del PP permitió al Gobierno regional sacar adelante el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto Regional de 2019, el llamado techo de gasto, que se sitúa en 4.649 millones de euros, 120 más que en el ejercicio en curso. PSOE y Podemos votaron en contra. Con este trámite, el Ejecutivo que preside Fernando López Miras tiene luz verde para la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Regionales para el próximo ejercicio, útlimo de la actual legislatura. No obstante, recibió de los grupos de la oposición toda clase de críticas, principalmente por considerar ficticia la previsión de ingresos y el lastre que supone el crecimiento del déficit y la deuda de la Administración regional.

El consejero de Hacienda, Fernando de la Cieva, explicó que la Comunidad prevé aumentar sus ingresos hasta los 4.513 millones de euros, 220 más que en 2018. A ello se suman 33 millones de euros por el objetivo de estabilidad, que para 2019 está fijado en un 0,1% de déficit permitido, y se añaden otros 103 millones de euros por ajustes contables. No obstante, al final de su intevención lamentó las dificultades que «la mala financiación» de la Comunidad añaden a las operaciones para cuadrar el proyecto de cuentas regionales que en breve llegarán a la Asamblea.

El diputado del PSOE Ángel Rafael Martínez Lorente admitió a De la Cierva que la Región necesita una mejor financiación, pero no escatimó críticas al Ejecutivo por las cuentas que prepara. «¿Qué ingresos propios aumentan, cómo justificamos el aumento de ingresos?», preguntó. También reclamó la previsión del déficit y dijo que para cuadrar los números anunciados por Hacienda la Región tendrá que crecer el próximo año por encima del 5%. «Si estamos a la cabeza de España en el incumplimiento del déficit año tras año», reprochó.

El PSOE lamentó que el grado de ejecución de las inversiones se situará a final de este año solo al 50% y que el «gran mantra de este Gobierno sea la bajada de impuestos, cuando solo lo han hecho con el de sucesiones». «No es serio presumir de ello cuando se está a la cabeza del déficit. Eso es populismo», apuntó Martínez Lorente.

El secretario general y portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, subrayó la dimensión política del debate del techo de gasto, «que es más importante de lo que parece», pues avisa sobre las políticas que prepara el Ejecutivo para el último ejercicio de legislatura. «Estamos en una región de las más pobres de España y debemos abordar el problema de los trabajadores y de la desigualdad de oportunidades», destacó. Urralburu insistió en que Murcia se enfrenta a grandes retos y reclamó partidas para la transformación del modelo productivo. «Necesitamos superar las limitaciones del dogma del déficit. Hay que hacer unos presupuestos que pongan la actividad de la economía al servicio de la gente», insistió.

A las críticas al Gobierno se sumó Ciudadanos, que pese a no obstaculizar la aprobación del techo de gasto sí trasaladó su preocupación por que no se llegue en 2019 a los ingresos previstos y los gatos queden superados ampliamente, «como ocurre cada año», recordó Luis Fernández. El diputado lamentó que aumente el endeudamiento de la Región sin «verse relfejado en una mejora sustancial de los servicios que reciben los murcianos», destacando las listas de espera en Sanidad.

Ese «lastre» impide a la Comunidad realizar inversiones estratégicas, según Fernández, quien advirtió de mayores riesgos para el futuro, como la previsible subida de los tipos de interés en el segundo semestre de 2019. A los criterios técnicos de Fernández, el portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, aportó los políticos y avisó al Gobierno regional de que su abstención para facilitar la aprobación del techo de gasto fue «responsable, crítica y fiscalizadora. Otra cosa será la negociación de los presupuestos, que será dura, primando los intereses de la Región». Fernández añadió que «previsiblemente, los presupuestos del próximo año serán los primeros del nuevo gobierno de Ciudadanos».

Por su parte, el diputado del PP Domingo Segado destacó que la aprobación del techo de gasto es una «apuesta por la estabilidad y por medidas que van a mejorar la vida de los murcianos». En su intervención, aseguró que el techo de gasto «quiere cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En los últimos siete años hemos reducido el déficitl un 67%, pero Murcia tiene el lastre de la infrafinanciación. Somos la segunda comunidad peor financiada».

El PP abundó en esa idea, de la que volvió a culpar al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y puso de relieve que Murcia tendría superávit si recibiera mayores fondos de Madrid, como ocurre a otra comunidad uniprovincial, Cantabria. «No busquen la deuda en otro sitio», dijo a la oposición. «Con esa soga que la izquierda pone al cuello de esta Región es con la que los sucesivos gobiernos del PP ha tenido que trabajar desde 2009», según Segado. Incluso agregó que la deuda «se ha convertido en la resistencia del PP» para mantener la calidad en servicios básicos, como la sanidad, la enseñanza y la atención social. Por último, propuso que sea el Estado quien pague lo que la Comunidad debe por prestar servicios que, según él, no le corresponden.