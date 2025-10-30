El Gobierno regional reclama al Ministerio una Conferencia Sectorial exclusiva para debatir el nuevo Plan Estatal de Vivienda El consejero Jorge García Montoro reprochó a la ministra que presente medidas unilaterales «sin consenso con las comunidades autónomas y sin atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos, como sí ha hecho el Gobierno regional con el decreto de Vivienda Asequible»

LA VERDAD Jueves, 30 de octubre 2025, 17:39 Comenta Compartir

El Gobierno regional reclamó al Ministerio de Vivienda la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana exclusiva para dialogar sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda, tal y como el Ejecutivo regional hizo con el decreto-ley de Vivienda Asequible, para la elaboración se han mantenido más de una treintena de reuniones con los representantes de todos los agentes implicados en el sector.

Así lo manifestó este jueves el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, después de participar en la reunión mantenida entre el Ministerio y las comunidades autónomas, quien destacó que «al igual que la norma regional, el plan estatal es un instrumento de vital importancia en la situación actual de emergencia residencial y el Ministerio tendría que abrir un proceso real de diálogo».

García Montoro reprochó a la ministra que presente medidas unilaterales «sin consenso con las comunidades autónomas, que somos las que tenemos las competencias y conocemos la realidad de nuestros territorios, y sin atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos» y subrayó que «la Región de Murcia defiende un modelo de Vivienda Asequible fruto de un amplio proceso de participación con más de una veintena de colectivos para diseñar de la mano un texto que resuelva la emergencia residencial actual».

En este sentido, García Montoro recomendó al Gobierno central «que dialogue con todos los actores implicados, dejando a un lado las medidas intervencionistas que solo generan inseguridad jurídica y frenan la oferta de vivienda». «Este no es el camino -añadió-, porque si el Gobierno central sigue actuando de espaldas al diálogo, estará repitiendo los errores de anteriores planes fallidos que no han dado solución al problema del acceso a la vivienda».

Asimismo, el consejero consideró que «el cuestionamiento de la ministra por parte de sus socios de Gobierno pone de manifiesto la ausencia de una hoja de ruta clara del Gobierno de coalición», e insistió en que «la Región de Murcia seguirá defendiendo un modelo eficaz y realista, que ponga el foco en la vivienda protegida asequible y en las necesidades reales de los ciudadanos».

Temas

Región de Murcia