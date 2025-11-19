El Gobierno regional mantendrá con recursos propios casi 3.000 plazas de escuelas municipales infantiles Se pusieron en marcha con fondos europeos, pero esa financiación finaliza en febrero de 2026

El presidente regional, Fernando López Miras, anunció este miércoles que mantendrán con fondos propios casi 3.000 plazas gratuitas de 0 a 3 años, que se pusieron en marcha en escuelas infantiles municipales con fondos europeos y cuya financiación europea finaliza en febrero de 2026, se mantendrán.

En una visita a la Escuela Municipal de Educación Infantil de Fortuna, el líder del Ejecutivo autonómico subrayó la apuesta por un incremento histórico de plazas gratuitas de 0 a 3 años» bajo «un compromiso claro: universalizar la educación infantil, con apoyo a las familias y libertad de elección de centro, también en el primer ciclo de educación infantil».

«Se trata de plazas cuya financiación europea finaliza en febrero de 2026, pero esto no va a afectar a su gratuidad, porque desde el Gobierno de la Región de Murcia nos vamos a hacer cargo de su continuidad», subrayó López Miras durante su visita a la escuela, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa, Catalina Herrero.

Como ejemplo de esta política, López Miras resaltó que a esas 3.000 plazas gratuitas en escuelas infantiles municipales «debemos sumar las creadas en colegios públicos y las subvencionadas en centros concertados y escuelas infantiles privadas, lo que nos ha permitido superar las 8.700 plazas gratuitas en ese tramo de edad durante el presente curso escolar».

López Miras destacó que «en sólo tres cursos hemos pasado de 600 plazas gratuitas para el tramo de 0 a 3 años a esas más de 8.700 plazas», lo que supone «un incremento del 1.300 por ciento y un esfuerzo sin precedentes en la Región». En cuanto a la comparación con el pasado curso escolar, se ha producido un aumento de más de 1.000 plazas respecto las 7.650 plazas gratuitas que se ofertaron entonces.

La Comunidad ha apostado por este impulso «porque sabemos que la educación temprana tiene un impacto decisivo: mejora el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, favorece su lenguaje, su autonomía, su socialización y facilita a las familias la conciliación laboral y personal», agregó el presidente.

El Gobierno regional inició un proceso para la reconversión de las plazas de 0 a 3 años que ofrecían ayuntamientos en sus Centros de Atención a la Infancia en escuelas infantiles, con el fin de implantar las enseñanzas vigentes de la etapa educativa del primer ciclo de Educación Infantil, y para la creación de nuevas plazas con la ampliación de centros.

Para ello, los ayuntamientos firmaron un acuerdo con el Gobierno regional y posteriormente se publicaron decretos con la creación de las escuelas infantiles. Esta iniciativa ha permitido financiar 2.853 plazas de ayuntamientos y entidades públicas, con el fin de que sean gratuitas para las familias. La financiación de estas plazas con fondos propios una vez finalice la vigencia de los fondos europeos se realizará a través de una subvención directa a los ayuntamientos.

La creación de aulas 0 a 3 años con plazas gratuitas se inició en el curso 2023-2024, en el que a las 600 plazas de las escuelas infantiles de titularidad municipal se unieron 3.980 plazas, sumando un total de 4.580 en nuevas aulas de colegios sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles municipales.

En el curso 2024-2025 el número de plazas gratuitas llegó a 7.650, incorporándose escuelas infantiles de titularidad privada, con el fin de que los padres tuvieran libertad de elección de centro, incluso en edades tempranas. Este curso 2025-2026 se ofrecen ya más de 8.700 plazas gratuitas de 0 a 3 años.