El Gobierno regional implanta la videollamada para realizar trámites

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha puesto en marcha la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC), un sistema ... que permite a los ciudadanos realizar cualquier trámite administrativo a través de una videollamada y, por tanto, sin necesidad de desplazarse físicamente.

Este servicio se integra en el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 'Implica2', una iniciativa de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, que dirige Patricia Martínez Copete.

El nuevo sistema de atención por videollamada tiene su base en la figura del funcionario habilitado, una iniciativa puesta en marcha de manera muy reciente que permite a los empleados públicos, mediante el cumplimiento de unos requisitos, representar a los ciudadanos para realizar sus trámites de manera electrónica.

La Consejería también cuenta con la figura del funcionario habilitado, en el que pueden delegar los administrados

La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez Copete, explicó que la figura del funcionario habilitado «es ya una herramienta muy novedosa que nos ayuda a que los ciudadanos que no tienen habilidades o recursos digitales puedan relacionarse de manera electrónica con la administración». «Ahora, además, pueden hacerlo desde su propio domicilio o desde cualquier otro sitio y sin necesidad de tener que ir a una de las Oficinas de Atención al Ciudadano», subrayó.

Para ello, los ciudadanos únicamente deben identificarse ante el empleado público y prestar consentimiento expreso para que este realice actuaciones o trámites administrativos en su nombre.

Acercar la Administración

La directora general subrayó que este nuevo sistema forma parte de los esfuerzos del Gobierno regional para acercar la Administración digital a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que no disponen de las herramientas o de los conocimientos necesarios.

«Estamos inmersos en un proceso de modernización de la administración en el que los ciudadanos han tenido que aprender nuevos conceptos como la solicitud electrónica, las notificaciones electrónicas o la carpeta ciudadana, y se han visto obligados a disponer de instrumentos necesarios para relacionarse de manera electrónica con la administración, como un certificado digital, una firma electrónica o cl@ve», dijo.

«Desde el Gobierno regional estamos haciendo un enorme esfuerzo para eliminar la brecha digital y que cualquier ciudadano, independientemente de sus capacidades digitales, de su edad o incluso de donde viva, pueda acceder a estos servicios digitales y aprovechar sus ventajas», destacó Martínez Copete.

Para acceder a este servicio, los ciudadanos interesados deben solicitar cita previa en el teléfono 012, o bien en el portal de cita previa de la Comunidad.