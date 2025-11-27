La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando López Miras, este jueves, en el foro organizado por LA VERDAD y el Scrats. Javier Carrión/ AGM

La Comunidad prepara acciones judiciales contra la Confederación del Tajo por desembalsar agua en exceso

El presidente regional, Fernando López Miras, anuncia en un foro de LA VERDAD y el Scrats que el Gobierno regional ha reclamado información a la CHT tras «las irregularidades detectadas» en la gestión de la cabecera

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:52

La Comunidad Autónoma va a requerir información de forma oficial a la Confederación Hidrográfica del Tajo para conocer los motivos por los que se está ... desembalsando agua desde los embalses de cabecera muy por encima de los caudales ecológicos marcados en el plan de cuenca. Este será el primer paso, pero el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, adelantó en el foro 'Horizonte 2027. Los retos del agua', organizados por LA VERDAD y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) que lo siguiente será «emprender acciones judiciales» tras detectar «irregularidades en la gestión» de los volúmenes liberados de las presas de Entrepeñas y Buendía. Dichas medidas en los tribunales determinarán «si dicha gestión está perjudicando a los usuarios del Trasvase Tajo-Segura».

