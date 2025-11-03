El Gobierno de la Región de Murcia estudia «fórmulas» para recuperar medidas del decreto de vivienda derogado El consejero de Fomento señala que se buscan vías «administrativas y parlamentarias» para poder extraer puntos de la norma y aplicarlos

El Gobierno de la Región de Murcia estudia «fórmulas administrativas y parlamentarias» para recuperar algunas de las medidas que contenía el decreto de vivienda asequible, que quedó derogado tras ser rechazado el pasado viernes por PSOE, Vox y Podemos-IU en la Asamblea Regional.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, señaló este lunes durante una visita al municipio de Jumilla que el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras «va a seguir trabajando» tras el rechazo de un decreto que contiene medidas que, a su juicio, son buenas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las rentas medias de la Región.

Así, aunque no avanzó qué tipo de fórmulas se están estudiando, García Montoro indicó que el objetivo es «extraer algunas de estas medidas de este decreto ley para que puedan aplicarse de forma inmediata o al menos a medio plazo para poder continuar apostando y dando oportunidades a los jóvenes frente al bloqueo al que nos ha sometido la pinza de PSOE y Vox».

El titular de Fomento puso como ejemplo el municipio de Jumilla, donde el Ayuntamiento tenía disponible suelo para realizar una promoción de al menos 80 viviendas asequibles «que ahora queda en el limbo». Y es que la norma derogada recogía un inventario de 153 parcelas urbanas y urbanizables en una treintena de municipios de la Región de Murcia, que se pondrían a disposición de los promotores para empezar a levantar de forma inmediata más de 3.000 viviendas. Además, los empresarios obtendrían primas de edificabilidad de hasta el 50%.

Precisamente son estas medidas de simplificación las que se quiere recuperar a través de las «fórmulas administrativas y parlamentarias». Especialmente aquella que establecía la declaración de urgencia de todos los trámites para acortar a la mitad los plazos relacionados con la concesión de licencias de obras; el establecimiento de primas de edificabilidad de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos; o la autorización del uso residencial protegido en suelo destinado a equipamientos, excepto en los educativos y sanitarios. Además, se pretendía potenciar al máximo figuras de planeamiento como los estudios de detalle, con el fin de agilizar trámites, y se incentivaba la finalización, a través de esas viviendas protegidas, de urbanizaciones inconclusas.