El Gobierno de la Región de Murcia entrega el anteproyecto de la Ley de Universidades al Consejo Económico y Social El consejero Juan María Vázquez asegura que el texto tiene una fuerte «vocación social, participada y construida desde el diálogo con la ciudadanía»

LA VERDAD Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:28 | Actualizado 11:44h.

El anteproyecto de la Ley de Universidades de la Región de Murcia sigue avanzando en su tramitación con la llegada del texto legal al Consejo Económico y Social (CES). El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entregó este lunes el anteproyecto de ley al presidente del CES, José Antonio Cobacho. Este acto marca el inicio de la fase final de su tramitación antes de su aprobación definitiva por el Gobierno regional. Tras el dictamen preceptivo del CES, el anteproyecto se remitirá al Consejo Jurídico, que igualmente deberá emitir un dictamen preceptivo. A continuación el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto de manera definitiva y se remitirá a la Asamblea Regional.

La futura norma, explicó el consejero, busca «conectar el talento con el territorio, modernizar nuestras universidades y hacerlas más competitivas, más abiertas al mundo y más útiles para nuestros jóvenes». Añadió además que la ley se configuró para «responder a los retos reales del sistema universitario y reforzar su papel como motor de progreso social, económico y científico».

Entre las principales novedades que se han incorporado al texto tras la última consulta pública, la futura ley sitúa la inclusión como principio rector, garantizando los derechos de las personas con discapacidad y fortaleciendo las estructuras de igualdad, diversidad y garantía de calidad. También consolida la figura de la Defensoría Universitaria, amplía los Consejos Sociales de 21 a 25 miembros y refuerza su papel en la vida universitaria.

En materia financiera, la norma incorpora el objetivo de alcanzar al menos el 1 por ciento del PIB regional en financiación universitaria pública, sumando aportaciones autonómicas, estatales y fondos externos captados por las universidades. Del mismo modo, y en cumplimento del principio de corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación, establece que las universidades púbicas, con la colaboración de sus Consejos Sociales, procurarán el incremento gradual y sucesivo de sus ingresos, sin establecer un límite mínimo. El texto también refuerza la transparencia institucional, para lo que establece la obligatoriedad de publicar convocatorias, actas y acuerdos de todos los órganos de gobierno y representación.

El consejero de Universidades destacó que «es una norma con vocación social, participada y construida desde el diálogo con la ciudadanía» e insistió que «esa ha sido la guía de todo su desarrollo, ya que esta es la única manera de crear una norma en la que todos tengan cabida». En este sentido, recordó que el texto llega a este órgano consultivo tras «un amplio proceso de escucha activa con la comunidad universitaria, agentes sociales, económicos y laborales, academias científicas y culturales, ayuntamientos y ciudadanía».

Juan María Vázquez resaltó que el Gobierno regional realizó una consulta pública previa para recopilar el mayor número de aportaciones para construir un texto sólido y con vocación de consenso y que responda a las necesidades actuales de la comunidad universitaria y de la sociedad. En este proceso se recopilaron 221 aportaciones. Tras elaborar el texto, el Ejecutivo autonómico lo sometió a audiencia pública durante dos meses, el doble del plazo habitual, para garantizar una participación abierta y constructiva en la norma que transforme el sistema universitario regional. Se incorporaron el 70% de las alegaciones presentadas, que en total fueron 115. El consejero reiteró que la futura Ley de Universidades «abrirá una nueva etapa en la Región, con universidades más fuertes, inclusivas, investigadoras, modernas y conectadas con el tejido productivo, capaces de impulsar el talento, la innovación y el progreso de toda la sociedad».