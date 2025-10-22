La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz, este miércoles, durante su comparecencia en unas jornadas de UGT. EFE

El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

«Si miráis los programas de toda la extrema derecha del mundo, están haciendo exactamente lo mismo», alerta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:52

Comenta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este miércoles que el Gobierno de España llevará ante el Tribunal Constitucional a la Región de Murcia por la reciente modificación de ley de participación institucional, que elimina las ayudas a patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la comunidad autónoma.

«Hablan de sindicatos subvencionados como si el Partido Popular no estuviera subvencionado por los españoles y las españolas en nuestro país», criticó la titular de Trabajo durante la inauguración de las jornadas confederales de acción sindical '40 años de la ley de libertad sindical: UGT a la vanguardia del cambio'.

Díaz denunció este miércoles que la extrema derecha en España, «que lidera Feijóo pero que se llama Vox», quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical -el artículo 6 y el artículo 7- para acabar con lo que, según ellos, es el «monopolio de los sindicatos subvencionados».

Como casos concretos, Díaz denunció el desmantelamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en Castilla y León, que ha supuesto acciones judiciales por parte del Ministerio de Trabajo, así como la remisión de una carta por parte del director General de la Organización General del Trabajo (OIT). «Esto lo está liderando Alberto Núñez Feijóo. Se llame Mañueco en unas partes, se llamen Alfonso Rueda en otras o se llamen como se llamen», lamentó la vicepresidenta segunda.

Con todo, Díaz pidió a los sindicalistas en el acto presentes que defiendan la democracia. «Yo puedo tener lapsus y ante griterios imposibles en cualquier lugar del mundo, pero la ciudadanía de este país tiene absolutamente claro lo que pasaría si Abascal fuera vicepresidente de este Gobierno y Feijóo», subrayó.

En esta línea, la vicepresidenta denunció que hay una ofensiva que lidera Donald Trump para acabar con el derecho de libertad sindical y de huelga en el mundo. «No es casual que la primera orden ejecutiva que ha dictado Donald Trump sea restringir las libertades sindicales y el derecho de huelga de los trabajadores en Estados Unidos», advirtió.

Tras esto, Díaz recordó que el presidente de Argentina, Javier Milei, «inmediatamente» acogió esta misma norma y empezó a recortar los derechos de huelga y de libertad sindical de los trabajadores en ese país. «Si miráis los programas de toda la extrema derecha del mundo, están haciendo exactamente lo mismo», ha alertado la titular de Trabajo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  3. 3 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  7. 7

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  8. 8

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  9. 9 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  10. 10 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos