«El Gobierno de España ha actuado con enorme celeridad y eficacia para dar respuesta a los afectados por la DANA» LA VERDAD Sábado, 21 septiembre 2019, 18:26

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha destacado la celeridad del Gobierno de España para dar respuesta a las necesidades urgentes de todos los afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones de la semana pasada y ha lanzado un mensaje al resto de administraciones para que demuestre la misma implicación a la hora de aportar soluciones complementarias y orientar convenientemente a los ciudadanos en las gestiones y trámites necesarios para la percepción de las ayudas aprobadas.

Francisco Jiménez ha recordado que el Real Decreto que ha publicado el Boletín Oficial del Estado ha declarado «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicho decreto permite adoptar una serie de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por los diferentes siniestros que han azotado a diferentes regiones de España, incluida la Región de Murcia.

Jiménez ha señalado que el Gobierno de España sólo ha tardado una semana en responder con urgencia a los acontecimientos provocados por la DANA, lo que demuestra su convicción de dar una respuesta rápida y eficaz del sector público ante acontecimientos de esta naturaleza que han afectado a las personas, infraestructuras y economía productiva de la Región. «Los ciudadanos de la Región, las empresas y las ayuntamientos no pueden esperar semanas o meses, como ha ocurrido en otras ocasiones, para empezar a poner en marcha las medidas. Es absolutamente prioritario comenzar a gestionar las ayudas que ha aprobado el Gobierno de España para poder recuperar la normalidad en todos los municipios que se han visto afectado y no alargar una situación que no permite demoras», ha declarado.

En este sentido anunció que el próximo lunes se reunirá con el Gobierno Regional y la Federación de Municipios de la Región para poner en marcha y articular los mecanismos de información y tramitación de todas las medidas.

Además, a partir de la semana que viene, el delegado del Gobierno, acompañado de los técnicos de Protección Civil, se reunirá con todos los ayuntamientos afectados para abordar las medidas acordadas por el Gobierno de España, aclarar todas las dudas que surjan y acelerar la tramitación los máximo posible.