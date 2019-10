El Gobierno desbloqueó en julio 3,17 millones por las riadas de 2016 que aún no han llegado a la Región Imangen de archivo de los destrozos causados por la riada de diciembre de 2016 en Los Alcázares. / Pablo Sánchez/ AGM La cifra supone menos de la mitad del paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo para financiar las obras de reparación de infraestructuras en la Comunidad Autónoma DANIEL VIDAL Miércoles, 16 octubre 2019, 02:40

«El proceso de resolución de las ayudas tras las catástrofes naturales es laborioso y minucioso y exige trámites que son preceptivos». Este es el argumento que esgrimen fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región para justificar el retraso que acumulan las subvenciones aprobadas en noviembre de 2018 para paliar, al 50%, los efectos de las inundaciones de 2016 en la Región de Murcia. Unas ayudas cifradas en 6,4 millones de euros que, tres años después de la catástrofe y casi un año después de su aprobación, siguen sin llegar a los municipios afectados y a la Comunidad, a la que le correspondían más de dos millones de euros por actuaciones en casi 40 carreteras.

Hasta la fecha, según publicó 'La Verdad' este mes, solo se han remitido a la Región 273.000 euros, lo que supone un 4,6% del total comprometido. Según las mismas fuentes, el Gobierno de Pedro Sánchez «desbloqueó el pasado mes de julio la autorización de un crédito extraordinario por valor de 3,17 millones de euros, correspondiente a las ayudas relativas a un centenar de proyectos en la Región de Murcia». Sin embargo, esa cantidad sigue sin hacerse efectiva en las arcas públicas de ayuntamientos y Comunidad Autónoma tres meses después del desbloqueo del dinero, según fuentes de la Administración regional consultadas por este periódico. «Faltan ciertos trámites por parte de Hacienda y, a partir de la semana que viene, se van a autorizar los pagos de una parte importante del coste de los trabajos de reparación a municipios y Comunidad Autónoma», admitieron (la semana pasada) los representantes del Gobierno de España en la Región.

Todo es más complicado, explican, porque «en los Presupuestos Generales del Estado vigentes no existen partidas destinadas a estos asuntos, por lo que cada vez que se ha producido una situación de catástrofe ha sido preceptivo solicitar un crédito extraordinario específico, lo que representa una complicación adicional porque se debe solicitar a Hacienda. Ha complicado los trámites el hecho de que los Presupuestos que tenemos estén prorrogados, lo que requiere de trámites adicionales», justificaron las mismas fuentes el retraso en las ayudas. La situación de interinidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez viene a complicar aún más las cosas.

«Después de cada catástrofe es preciso valorar los daños en cada situación, cuantificarlos, etcétera. Y es necesario que cada administración demandante, municipios y Comunidad Autónoma, cumplan también con ciertos trámites como es, por ejemplo, y entre otros asuntos, la aportación de la documentación que justifica estar al corriente de pagos a la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria», señalaron.

Proyectos pendientes

De los veinte municipios que han presentado un total de 116 proyectos con derecho a percibir el 50% del coste de la obra por parte del Estado, más de la mitad no han recibido ni un euro a pesar de tener la mayoría de la documentación en regla. O no todos. Los Alcázares no ha percibido los 1,6 millones a los que tiene derecho porque algunos de esos proyectos «está pendientes de justificar», según el alcalde, Mario Cervera.

Entre tanto, una nueva riada se ha llevado por delante muchas de las 16 remodelaciones que se habían acometido esperando el dinero del Gobierno de la nación. Y ahora las arcas públicas están más vacías que nunca.