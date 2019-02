El Gobierno aprueba la ley de Cambio Climático y aviva el conflicto sobre el Trasvase Lucas Jiménez, López Miras, José A. Andújar y Del Amor posaron ayer con la pancarta. / ALFONSO DURÁN / AGM López Miras advierte de que no permitirá «otro ataque» al acueducto, mientras que García-Page dice que la norma debe servir para cerrar el canal MANUEL BUITRAGO Sábado, 23 febrero 2019, 02:42

El anteproyecto de ley de Cambio Climático y de Transición Energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros destapó la caja de los truenos en torno al Trasvase Tajo-Segura, al avivar el conflicto territorial entre los gobiernos de Murcia y de Castilla-La Mancha. Fernando López Miras advirtió de que examinará la ley «punto por punto» y de que no permitirá otro ataque al acueducto; mientras que Emiliano García-Page apuntó que esta norma debe servir para cerrar los trasvases al Segura. El anteproyecto aprobado ayer no habla de trasvases, aunque se propone cambiar la gestión del agua para adaptarla a una menor disponibilidad de recursos hídricos.

El Ministerio para la Transición Ecológica explicó que la ley permitirá una adaptación al cambio climático, en un país totalmente vulnerable, con una mejor gestión de agua, de costas e infraestructuras. El departamento de Teresa Ribera sostiene que la planificación hidrológica debe tener en cuenta los riesgos derivados de los previsibles cambios en los regímenes hidrológicos y los recursos de los acuíferos, relacionados a su vez con cambios en las temperaturas, las precipitaciones o la acumulación de la nieve. La planificación -las confederaciones están elaborando ahora los nuevos planes hidrológicos- también debe tener en cuenta los riesgos de los cambios en frecuencia e intensidad de extremos climáticos, en relación con la ocurrencia de episodios de avenidas y sequías; así como el incremento de la temperatura del agua y el ascenso del nivel del mar. Igualmente, se tendrán que detectar los impactos sobre las necesidades de agua para regadío, así como en las masas de agua superficial y subterránea. La ley propone anticiparse a los impactos sobre las actividades socioeconómicas y los ecosistemas, contemplando en los planes hidrológicos medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad.

Pancarta en la Consejería

El presidente, Fernando López Miras, declaró que analizará «coma por coma y punto por punto» el anteproyecto de ley, y advirtió de que «no va a permitir que se vuelva a poner en cuestión ni que se ataque el Trasvase Tajo-Segura». Momentos antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, y durante el despliegue de una pancarta conmemorativa del 40 aniversario del Tajo-Segura en la sede la Consejería de Agricultura, el presidente murciano dijo que «como esta ley deje el más mínimo resquicio o duda de que puedan verse afectadas las transferencias del trasvase, nos escucharán».

López Miras señaló que no va a permitir «que se ningunee más a la Región de Murcia. Primero fue el retraso en la llegada del AVE y me temo que ahora van a querer que sea el Trasvase Tajo-Segura, y por ahí no vamos a pasar», apostilló. El Consejo de Gobierno aprobó la difusión del logotipo conmemorativo del 40º aniversario del Trasvase y su implantación en toda la Administración regional, tras suscribir un acuerdo con el Scrats.

«Mala práctica hidráulica»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el contrario, apeló a «aplicar la inteligencia» para conseguir el cierre del Trasvase a través de un proceso de «transición» que sirva para acabar con «esta mala práctica hidráulica». Reclamó que ese concepto de «transición» se aplique igualmente a la «cicatriz» que sufre su región con el canal que conecta el Tajo y el Segura. «Para ser coherentes con esta estrategia de cambio climático, hay que reconocer que los trasvases son hachazos al medio ambiente. Son insostenibles».