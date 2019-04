Los colegios e institutos están «sin un euro» para el material y los gastos diarios Un profesor del colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en El Esparragal, trata de arreglar el proyector de una clase. / V. vicéns La Consejería no les ha enviado el dinero a falta de un trimestre para el final de curso FUENSANTA CARRERES Martes, 2 abril 2019, 03:07

No hay dinero para folios, fotocopias, bombillas ni material didáctico para los alumnos de Infantil. La falta de liquidez tiene angustiados a los colegios e institutos de la Región, que no han ingresado un euro de la partida económica que reciben de la Consejería de Educación para sus gastos corrientes correspondiente al año 2019. «Estamos gestionando miseria; siempre ocurre igual, vamos al límite aplazando pagos, sin comprar libros... No es forma de funcionar», se queja Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región. Aunque la Consejería se comprometió ayer a saldar el pago (de los meses de enero a abril) esta misma semana, los representantes de los directores de colegios e institutos insistieron en que no han recibido siquiera la notificación de que se hará el pago próximamente, como suele ocurrir.

A los directores de los colegios y de los institutos se les acumulan las facturas impagadas, mientras tiran de los pocos ahorros de la asignación de 2018 para hacer frente a los pagos que no pueden eludir sin consecuencias, como el teléfono. Los colegios de Infantil y Primaria tienen la tranquilidad de que sus recibos del agua, la luz y la limpieza los abonan los ayuntamientos. El bloqueo económico, en cambio, es mayor en los institutos de Secundaria, que deben hacer frente con su presupuesto a las facturas de la luz, el agua y la limpieza, además del material de uso cotidiano, como fotocopias, folios... «Nos escapamos de un desastre mayor porque los proveedores nos fían, pero siempre vamos al límite; quienes más lo sufren son los alumnos de FP, que a veces ni siquiera tienen los materiales que necesitan para realizar sus prácticas», denunció ayer el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Secundaria de la Región (Ades), Raimundo de los Reyes.

Los centros de Infantil y Primaria, aún teniendo los recibos básicos sufragados, lamentan que no pueden realizar compras básicas para los escolares, como libros de lectura y material didáctico. «Tenemos la misma maqueta de esqueleto desde hace más de veinte años, y todos los cursos postergamos la compra de uno nuevo porque se nos irían 300 euros que no tenemos. Antes hay que asegurarse que se puede abonar el teléfono, porque siempre es necesario llamar a algún padre cuando el alumno se pone enfermo», lamentó Mariola Sanz.

Educación se comprometió ayer a abonar esta semana el dinero correspondiente a los meses de enero a abril

El presupuesto de los colegios para gastos corrientes es de unos 4.500 euros por línea, es decir, grupo. Un centro con tres líneas (tres clases por nivel) debe recibir 13.500 euros anuales, que se emplean en hacer frente a las facturas de gastos corrientes y a la compra de material didáctico. Los institutos tienen un presupuesto mucho más elevado, que puede ir desde los 25.000 a los 70.000 euros.

La Consejería de Educación insistió ayer en que el pago correspondiente a los meses de enero a abril se realizará esta misma semana. Cuando esté abonado, cambiarán el sistema y realizarán abonos mensuales, tal y como se comprometieron el pasado año.