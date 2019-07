Gesa defiende la importancia del mediador en la contratación de seguros combinados a préstamos e hipotecas

Mariano Albaladejo, director general de Gesa Mediación / GESA La correduría de seguros murciana incide en la campaña 'Tu Casa, tus reglas; Tú hipoteca, tu seguro' en la necesidad de que los consumidores conozcan bien el tipo de seguro que contratan y lo que van a pagar por él cuando suscriben un préstamo LV Viernes, 26 julio 2019, 01:50

La correduría de seguros murciana Gesa Mediación ha puesto en marcha una campaña para informar a los consumidores y empresarios de la importancia de contar con un buen mediador de seguros ante la liberalización para contratar los mejores seguros en las operaciones financieras, en concreto en una hipoteca.

Esta campaña está especialmente dirigida a los consumidores que tienen pensando suscribir una hipoteca con una entidad bancaria y que, desde el pasado 16 de junio, se acogen a la nueva normativa de la llamada «Ley Hipotecaria». Esta ley, entre otras muchas cosas, persigue la mayor transparencia para el consumidor en la contratación de productos combinados a las hipotecas y préstamos.

Los bancos y cajas de ahorro ya no pueden obligarte a contratar el seguro que ellos quieran para el negocio y para la hipoteca principalmente. La aceptación de una póliza alternativa no puede suponer la negativa ni el empeoramiento de cualquiera de las condiciones del préstamo hipotecario por parte del banco.

Los consumidores deben tener la certeza que los mediadores de seguros son los expertos en la contratación de un seguros, los que mejor les pueden orientar ante una decisión tan importante.

El objetivo de Gesa Mediación es facilitar la máxima información al hipotecado sobre lo que firma, en relación a la contratación de los seguros de vida y hogar, lo que es especialmente necesario y que satisfaga todas y cada una de las verdaderas necesidades reales de las familias.

En el caso de una hipoteca, es esencial conocer bien el tipo de seguro que firman y, lo que es más importante, lo que van a pagar desde el principio por él.

El director general de Gesa Mediación, Mariano, Mariano Albadalejo, incide en que «la nueva ley vela para que el consumidor entienda lo que firma y los riesgos que asume al contratar una hipoteca en relación a los seguros que el ofrece el banco, y que sepa que, con un mediador, como Gesa, va a tener siempre un seguro bien hecho, que se adapta de verdad a las necesidades que tiene al menor coste posible».

La figura del mediador de seguros es la garantía en seguros de hogar y vida bien hechos, adaptados a las necesidades reales de los clientes, frente a las ofertas de las entidades bancarias

En este sentido, desde Gesa Mediación alertan de la importancia que tiene saber que los bancos te hacen los seguros sin tener en cuenta muchas de las condiciones específicas de la vivienda que se hipoteca, por lo que, lo aconsejable es acudir siempre a un mediador de seguros y disponer de un análisis objetivo de la situación del mercado. En definitiva, tener la posibilidad de optimizar al máximo el coste de los seguros.

Como ejemplo, destacar que una hipoteca media en Murcia es de un capital de unos 86.000 euros, por esa cantidad el banco puede exigir a una familia, una media de unos 5.000 euros de pago único anticipado en el seguro de vida. Las familias al disponer del crédito, el banco suele incluir el coste del seguro a cuenta del capital por lo que el coste del seguro en encarece mucho más.

Ahora con la nueva Ley, y al poder hacerlo con una correduría como es Gesa Mediación, el mismo seguro, supondría unos 180 euros al año. Pasamos pues, de una aportación inicial de unos 5.000 euros de pago único a unos 180, con el agravante de que con el banco, si se anticipa la amortización de la hipoteca, es casi imposible que te devuelven la parte de prima no consumida.

En seguros de hogar, en Gesa Mediación, se hace un análisis objetivo de las verdaderas necesidades del cliente. Al trabajar con la mayoría de las compañías de seguros, y no solo del mercado español, nuestra objetividad está garantizada. En Gesa buscamos siempre la compañía que beneficia al cliente, que mejor se adecúa a sus necesidades, al tipo de póliza que necesita; porque no tienen las mismas exigencias ni necesidades un ático que un piso, un duplex que un chalet…; ni tampoco es igual un seguro para una familia de tres que de seis personas, con o sin animales de compañía, con o sin hijos menores, etc. Todo eso debe estar contemplado en el análisis objetivo que te hace una correduría como Gesa para determinar lo que realmente tienes que pagar por el seguro mas completo, algo que los bancos no van a hacer nunca al estar, en la mayoría de los casos, vinculados a una sola aseguradora.