La generación perdida del andamio

Con los problemas de crédito casi solventados, la falta de mano de obra cualificada amenaza con constreñir el reseñable crecimiento de la actividad constructora en la Región de Murcia. La crisis de 2008 expulsó del sector del ladrillo a miles de trabajadores, desterrados a otros ámbitos productivos; la patronal necesita ahora formar a 1.200 profesionales para incorporarlos en los próximos meses al mundo de la obra. El perfil más demandado: albañiles de toda la vida

Nadie quiso prestar atención a las grietas en la pared y al final hubo que demoler: aquello que Nacho Vegas cantaba al amor en 'La gran broma final' se adapta de manera literal a lo que le ocurrió al sector de la construcción con la llegada de la crisis en 2008 y el pinchazo de la burbuja. La cadena de impagos y el fin del flujo del crédito provocó el derrumbe de buena parte del tejido productivo del ladrillo en toda España, con especial incidencia en la Región. Un 'armageddon' empresarial que supuso el inicio de una travesía por el desierto para la inmensa mayoría de los trabajadores cualificados de este ámbito. En definitiva, toda una generación perdida de profesionales que se buscó la vida allá donde pudo. Eso sí, casi siempre lejos del andamio.

Esta deserción forzosa proyecta sus efectos en diferido, más de una década después, en la recuperación del sector. Y es que el enfermo ya ha recibido el alta y parece haber vuelto a trotar, pero no encuentra nutrientes para recuperar el músculo. «Los visados por obra nueva se incrementaron un 95% el año pasado y un 55% en este curso», detalla el presidente de la Frecom, patronal de la construcción murciana, José Hernández. Este reseñable incremento de la actividad se está topando, sin embargo, con un problema inesperado: lo que falta ya no es el crédito, sino la mano de obra. «Tenemos un déficit de 1.200 trabajadores cualificados para poder cubrir nuestras necesidades», alertaba Hernández hace tan solo unos meses.

El encendido de alarmas no responde tanto a una paralización de los proyectos y promociones ya en marcha como a una previsión. Así, el crecimiento de la actividad quedará constreñido si no se logra incorporar a nuevos profesionales a un sector que, según la patronal, emplea actualmente en la Región a unas 40.000 personas -casi 37.000 afiliados en mayo de este año-, pero que llegó a tener más de 110.000 ocupados, según encuestas de Población Activa de 2007.

Rescatar a aquellos que cambiaron de rumbo laboral parece casi imposible. «Acabaron en ámbitos tan dispares como los almacenes agrícolas, empresas de servicios, el sector de la seguridad, el del transporte, la hostelería o incluso en una jubilación forzosa penalizada», explica el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Juan Fernández. Ya asentados en otras ocupaciones menos peligrosas y exigentes físicamente, y con el manejo de la paleta casi olvidado, parece muy complicado recuperarlos para la causa. «Si no se ve un aliciente económico muy grande, que no es el caso ahora mismo, es muy difícil volver al ladrillo. Más si se tiene una mala experiencia previa, como la de aquellos que se fueron al paro por periodos prolongados», apostilla Fernández.

Por todo ello, a los constructores y promotores no les queda otra que formar con celeridad a nuevos trabajadores para que su motor productivo no se gripe. Junto a la Formación Profesional reglada, herramienta indispensable para lograrlo es la Fundación Laboral de la Construcción. Esta entidad reúne a la patronal y a las organizaciones sindicales con el fin de promover la seguridad y salud en el sector, fomentar y orientar el empleo y contribuir a la capacitación y actualización de sus trabajadores, de una manera siempre ajustada a lo que se demanda por parte de las empresas. Su gerente en la Región de Murcia, Rafael López, no desaprovecha la oportunidad de vender las posibilidades de progresión laboral que ofrece una actividad demonizada en los últimos años.

«Muchos jóvenes no se plantean incorporarse al mundo de la obra, cuando las condiciones económicas empiezan a ser más atractivas que las de otras opciones», asegura. El convenio de la Construcción, recientemente revisado, incluye incrementos salariales del 2,25% para este año y el próximo y del 2,5% para 2021, casi un punto más que lo establecido para otros sectores. El sueldo de un albañil, oficial de primera, se sitúa sobre el papel en los 1.600 euros brutos al mes, a años luz, no obstante, de lo que se pagaba durante la época de la burbuja. El de un peón ronda los 1.400 euros, con pagas extras incluidas.

Y todo ello con la posibilidad de que, ante el aumento de la demanda, los salarios de mercado suban a medio plazo por encima de convenio, algo que no interesa a los promotores, de cara a evitar una subida excesiva de precios. «Debemos hacer viviendas para un público que pueda pagarlas», remarca Hernández, preocupado ya de por sí por un incremento del precio del suelo de hasta el 25% en algunas zonas, lo que está encareciendo el proceso de construcción.

En esa carrera por preparar a los 'curritos' necesarios, la Fundación Laboral de la Construcción está intentando poner toda la carne en el asador. «El año pasado desfilaron por nuestros tres centros de formación, ubicados en el barrio murciano de Espinardo, Alhama de Murcia y el polígono Cabezo Beaza de Cartagena casi 1.600 alumnos. Esta cifra supone un tercio más de los que recibíamos hace tres o cuatro años», expone López.

La formación ofertada está reconocida por el convenio colectivo, por el Servicio de Formación y Empleo y por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo e incluye cursos de Prevención de Riesgos Laborales (70% del total), de oficios y profesiones del sector (20%) y de materias transversales de gestión. Tiene como destinatario tanto a graduados universitarios como a personas sin apenas formación y a alumnos con trabajo o sin él. Su duración oscila entre las 50 y 60 horas para los de habilidades básicas y las más de 600 de otros más técnicos, como el de Topografía.

Conocimiento del oficio

Actualmente, el sector demanda principalmente hombres orquesta, que conozcan el oficio de una manera esencial. «Cuando llegó la crisis, la construcción estaba muy orientada al ámbito residencial, por lo que los trabajadores se especializaron en trabajos muy concretos que favorecían la subcontratación. Ahora que ha ganado peso, por ejemplo, la rehabilitación hacen faltan albañiles de toda la vida, que lo mismo sepan de cimientos, te pongan un piso, te levanten un tabique o puedan enlucir una pared», explica Fernández, desde CC OO. «Se necesita gente con habilidades básicas. Por eso disponemos de cursos que permiten una iniciación rápida al oficio y una incorporación casi inmediata a la obra», confirma López, al tiempo que subraya cómo se está recuperando el interés por este tipo de formación. «Hemos introducido nuevos módulos, sobre paisajismo urbano, topografía con drones, impresión 3D o delineación digital de planos, pero también se han recuperado con fuerza otros más clásicos. Albañilería, montaje de pladur o el de operario de grúa torre no tenían demanda hace apenas unos años y vuelven a solicitarse», asegura.

El gerente de la entidad es consciente, no obstante, de que hay trabajar por llegar más lejos en esa tarea de captar futuros profesionales. También por incorporar a la mujer a un sector al que solo se asoma desde puestos de dirección de obra. El objetivo primordial es subrayar la alta empleabilidad existente. «Tenemos un servicio de orientación laboral para asesorar y facilitar la incorporación al mundo de la empresa de alumnos de la fundación y de escuelas técnicas. Además, hemos trabajado para que se convoquen en la Comunidad exámenes para certificar habilidades profesionales», insiste López. En definitiva conseguir sustituir con savia nueva a una generación que se desvaneció con solo un chasquido: el de la recesión.