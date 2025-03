La generación de Lucas se asoma a las casas del pueblo del PSRM

Una vez finalizado el congreso autonómico, el PSRM-PSOE afronta ahora el proceso de renovación de las ejecutivas en las 62 casas del pueblo ... de la Región. El carrusel de asambleas en las sedes locales que arranca este mismo domingo en la agrupación socialista Puertas de Castilla de Murcia, que abarca la zona norte de la capital regional, en la que, además, se producirá un relevo generacional, dentro de la impronta que el nuevo secretario general, Francisco Lucas Ayala, quiere dar a la organización.

En concreto, en la asamblea de hoy en Puertas de Castilla, el eurodiputado Marcos Ros dejará paso al frente de la agrupación al único candidato que se ha presentado, Alejandro Toledo Montoro, un sociólogo de 34 años, solo un año menor que Francisco Lucas, quien ya confió en él para ser vicesecretario general y portavoz de la Ejecutiva Municipal de Murcia en junio de 2024. Toledo también ha sido presidente de la Junta de Distrito de Santa María de Gracia-San Antonio en la capital murciana, miembro del Consejo de la Juventud de la Región e integrante de la dirección de Juventudes Socialistas.

Con Puertas de Castilla se da el pistoletazo de salida al proceso interno en el municipio de Murcia, donde hay trece agrupaciones. Una vez concluido este, se tendrá que renovar la Ejecutiva Municipal, de la que precisamente era secretario general Francisco Lucas, el cual no puede compatibilizar ambos cargos. El hecho de que Marcos Ros deje sus responsabilidades en su agrupación sitúa al eurodiputado en las quinielas como posible líder del partido en el principal municipio de la Región. En este caso, también se baraja la posibilidad de elevar a nivel orgánico al portavoz en el Consistorio capitalino, Ginés Ruiz Maciá, quien se incorporó a la candidatura del PSOE como independiente en las elecciones de 2023, procedente de Podemos, pero ha acabado afiliándose al partido.

Marcos Ros cede el mando de Puertas de Castilla a Alejandro Toledo, quien es casi de la misma hornada que el secretario general

Las próximas asambleas convocadas son las de las agrupaciones de Murcia El Valle (jueves, 3 de abril) y Mazarrón (domingo 6). En ambas, Lucas se impuso a Diego Conesa en las primarias para la secretaría general del PSRM, celebradas en enero. En la casa del pueblo de la Costera Sur de Murcia, el secretario general es Juan José Garre, quien en 2022 mantuvo una dura pugna por el liderazgo con la exconcejala y militar Teresa Franco. En el municipio costero, el teniente de alcalde Jesús García Vivancos ya ha anunciado que optará a la reelección. Tanto Garre como García Vivancos son 'perfil Lucas'.

En cualquier caso, no en todas las agrupaciones se producirá el relevo generacional que pretende abanderar el líder autonómico. En primer lugar, porque la Ejecutiva Regional asegura que no interfiere en los procesos, sino que las sedes locales convocan las asambleas y los militantes eligen libremente entre los candidatos que se presentan. Y segundo, porque hay secretarios generales en activo que, aunque sean más veteranos, todavía están en condiciones de aportar mucho valor político al PSRM en esta nueva etapa, con el objetivo de construir una alternativa ganadora en la Comunidad Autónoma y los 45 ayuntamientos en 2027.

Hasta verano

La mayoría de agrupaciones socialistas irán completando el proceso de renovación en las próximas semanas, con el fin de tener concluidas todas las asambleas antes de las vacaciones de verano. De esta forma, habrá relevos seguros al menos en Abanilla y Alcantarilla, donde los respectivos secretarios generales anunciaron, por distintos motivos, que no optarían a un otro mandato. Asimismo, también en Lorca habrá que buscar un nuevo secretario general, pues Diego José Mateos se bate en retirada, aunque todavía no lo ha anunciado públicamente. En Cartagena, sería una sorpresa cualquier cosa que no fuera la continuidad de Manuel Torres como líder municipal. Este dirigente fue clave para la victoria de Francisco Lucas en las primarias últimas.

Asimismo, el morbo estará en aquellas agrupaciones en las que Diego Conesa se impuso al actual secretario general, como Abarán, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Ceutí, La Unión, Las Torres de Cotillas, Moratalla, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco o Totana.

Jordi Arce, lugarteniente de Vélez, se sitúa a las puertas de entrar a la Asamblea

La lista que el PSOE presentó en las elecciones autonómicas de 2023 correrá en cuanto José Vélez presente oficialmente la renuncia a su escaño en la Asamblea Regional. Algo que no se ha producido todavía, pese a que el anterior secretario general del PSRM calculaba que tendría lugar a final de mes, tal y como publicó LA VERDAD. Afirmaba Vélez que estaba a la espera de completar la burocracia para la reincorporación a su empleo de técnico administrativo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), concretamente en el Hospital Los Arcos de San Javier.

Corresponde a Pedro López, el que fuera candidato a la alcaldía de Murcia y portavoz en el Ayuntamiento, ocupar la plaza que queda libre con la salida del anterior líder regional. Y según ha podido sondear este diario, López está dispuesto a coger el acta de diputado en la Asamblea Regional, donde ya estuvo en la legislatura 2019-2023. Tras no salir elegido en los pasados comicios, volvió a su puesto de funcionario en el Consistorio de Murcia, donde ejerce como delegado del sindicato SIME.

No obstante, si López renunciara a entrar en la Cámara o se produjera una vacante más en el Grupo Parlamentario Socialista, a quien le tocaría entrar en el Parlamento autónomo sería a Jordi Arce Corbalán, de Calasparra y persona de la máxima confianza de José Vélez. El que fuera secretario de Organización en la Ejecutiva de Diego Conesa iba en el puesto 17 en la lista, pero el fallecimiento de la candidata que iba delante de él, lo ha terminado situando a las puertas de entrar en la Asamblea Regional.

Jordi Arce se encuentra investigado en la misma causa judicial que Vélez por la adjudicación del contrato para la celebración de la Feria del Arroz en Calasparra, pues era concejal del municipio en esa época. También ha sido gerente del PSRM y personal del grupo parlamentario en la Asamblea Regional. Durante su trayectoria, ha protagonizado algunas polémicas contra sus adversarios políticos, principalmente el PP, donde lo consideran irreverente y faltón.