Gasto histórico en I+D al crecer un 9,9% en 2024 y alcanzar los 468,5 millones El consejero Vázquez destaca el papel de la ciencia en la transformación económica regional

LA VERDAD / EP Murcia Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:14

La Región de Murcia cerró 2024 con los mejores resultados de su historia reciente en materia de Investigación y Desarrollo (I+D). Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en I+D interno alcanzó los 468,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,9% respecto al ejercicio anterior y sitúa a la Comunidad por encima del crecimiento nacional, fijado en el 6,9%. El dato regional supone el 2% del gasto en este apartado registrado en todo el país durante el pasado año, que alcanza los 23.931 millones. Esta inversión supone ya el 1,12% del PIB regional, una cifra que acerca la Comunidad a los objetivos marcados por la Unión Europea para la próxima década.

El consejero de Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, subrayó que «estos datos reflejan un cambio estructural: la ciencia y la innovación se han convertido en un eje real de la economía murciana. Estamos liderando crecimiento, captando talento y demostrando que apostar por conocimiento es apostar por futuro».

Los datos también señalan que cerca de 7.927 personas desarrollaron actividades de investigación a tiempo completo en 2024, un aumento del 7,9% que sitúa la Región de Murcia entre las comunidades con mejor evolución. De ellas, casi 5.000 son personal investigador, con una presencia femenina cada vez mayor, en línea con los objetivos de igualdad marcados a nivel europeo. «La Región está creando empleo científico estable y de calidad, atrayendo a jóvenes investigadores y facilitando que muchos murcianos que tuvieron que marcharse estén regresando. Esto demuestra que estamos construyendo un ecosistema sólido, moderno y competitivo», señaló Juan María Vázquez.

Inversión empresarial

El informe del INE confirma también el liderazgo del sector empresarial, responsable de más de la mitad del gasto en I+D. Las empresas murcianas impulsan proyectos tecnológicos, agroalimentarios, industriales y digitales que están posicionando la Comunidad como «un referente nacional en innovación aplicada». A este esfuerzo se suman las universidades públicas y la administración, que experimentó un crecimiento destacado gracias a nuevos programas de financiación.

La de Murcia es una de las regiones que más avanza en porcentaje de PIB destinado a I+D, situándose cerca de territorios tradicionalmente punteros como Navarra, País Vasco o la Comunidad de Madrid. La inversión murciana se ha cuadruplicado en la última década, impulsando la competitividad de sectores como industria, agroalimentación o tecnologías de la información.