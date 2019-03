Garzón: «Será Podemos el que tendrá que dar explicaciones por rechazar la confluencia» Alberto Garzón. / EFE EP MURCIA Jueves, 7 marzo 2019, 02:38

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, defendió este miércoles en Murcia que la unidad «no se impone, es algo que es deseable, el mejor camino posible». Tras ello, dejó claro, a modo de balance, que la confluencia con Podemos este tiempo «ha sido buena, porque sin ella este país tendría una mayor presencia de la derecha».

Así lo manifestó en rueda de prensa, acompañado del candidato a la presidencia de la Región y coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, y la responsable de Organización de esa federación, Victoria Rodríguez.

«En este tiempo hemos podido cometer errores de diferente naturaleza que estamos subsanando», dijo Garzón. Recordó, además, que la organización «ha defendido y teorizado que la unidad es el mejor camino posible». Precisamente porque «necesitamos centrarnos en la política, en qué país queremos construir para el futuro y ahí tendremos que dejar de lado las pequeñas diferencias que pudieran separarnos y centrarnos en la defensa de las familias trabajadoras», destacó.

La ley electoral de las elecciones generales, afirmó, «penaliza mucho y de forma severa la fragmentación de la izquierda», por lo que llamó al sí de la militancia para que apoye ese referéndum y que la unidad y confluencia «continúe este tiempo». Y es que, advirtió, «cuanta mayor fuerza, más mejoras podremos conseguir y si fuéramos la primera fuerza del bloque progresista cabe pensar en muchas mejoras de enorme calado».

«Ningún espacio de drama»

El líder de IU hizo hincapié en que «la unidad no se impone, es algo que es deseable pero, cuando en el otro lado hay gente que no quiere sumarse a nosotros, no la forzamos», en referencia a la dirección regional de Podemos. En este sentido, aseguró entender que «no haya querido trabajar el espacio de unidad en Murcia, pero no lo comparto y no nos confunde». Recalcó que, «si en Murcia, otras fuerzas aliadas no han querido ir en confluencia, ellos tendrán que dar las explicaciones pertinentes, porque a IU no le genera ningún espacio de drama».