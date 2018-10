Alberto Garre: «La Región merece vivir mejor y para eso hay que crecer» Alberto Garre, presidente de la comisión gestora del partido, durante la rueda de prensa de este jueves. / Nacho García / AGM Somos Región elegirá este domingo al presidente del partido en unas elecciones primarias y dará a conocer a los integrantes de los órganos del partido LA VERDAD Murcia Jueves, 18 octubre 2018, 16:58

El próximo domingo se conocerá a los integrantes de los distintos órganos de Somos Región para los próximos cuatro años. Será durante la convención constituyente del partido, en la que también se celebrarán las primarias para la elección del presidente del partido y se conocerá el contenido de las ponencias 'Crece', 'Vive' y 'Regenera'.

«Esta Región se merece vivir mejor, pero para ello hay que crecer, y eso es imposible si antes no se acomete una profunda regeneración de la política en la Región de Murcia y en España», aseguró Alberto Garre, presidente de la comisión gestora del partido, este jueves.

Medidas económicas

La ponencia 'Crece' se centra en los motores económicos de la Región. A juicio de Somos Región, las altas tasas de paro que arrastra históricamente la Región lastran su crecimiento. Para acabar con esta situación, el texto del partido de Garre aporta algunas medidas como potenciar el sector turístico, conseguir una mejora de la financiación autonómica o acometer las mejoras en las infraestructuras que tanto se necesitan. Así, Antonio Tomás Espín, presidente de Crece, señaló que «es inadmisible que se siga postergando un Plan Hidrológico Nacional, a la vez que se va dejando morir el trasvase del Tajo. El PHN es imprescindible y debería incluir tres acuerdos relacionados con la interconexión de cuencas, la desalación y la gestión de los acuíferos».

La construcción del puerto del Gorguel es otra de las medidas que, para Espín, no puede seguir esperando. «El puerto daría a la Región una dimensión nueva porque podríamos acoger a los grandes buques de mercancías y, ligado al corredor mediterráneo, podría suponer un antes y un después para la Comunidad. Es imprescindible que el Gobierno español lo considere entre los proyectos estratégicos nacionales». La ponencia también recoge la mejora ferroviaria mientras se acometen las obras del AVE con la conexión al Euromed, un tren que se puso en marcha hace 21 años y del que la Región sigue desconectado.

Medidas sociales

Entre las medidas sociales propuestas por Somos Región, la ponencia 'Vive' está dirigida por José María Ruiz Ortega e incluye 104 propuestas y aboga porque «los servicios esenciales como la educación, el bienestar social o la sanidad deben salir de la pugna política». Somos Región asegura que la Comunidad necesita alrededor de 800 millones de euros más para garantizar estos servicios a la población. «Estamos infrafinanciados y, en base al principio de solidaridad e igualdad constitucionales, creemos que el Estado debería atender esta petición»., asegura Ruiz.

Regeneración política

En materia de regeneración política, el presidente de la ponencia 'Regenera', David Parra, señaló que «la regeneración va en el ADN de Somos Región. Es importante despolitizar la administración».

En este sentido, el texto incluye medidas como la reducción del número de asesores, así como armonizar sus retribuciones, hacer extensiva la limitación de dos mandatos a los consejeros o un nuevo estatuto de la función pública. «La idea es que los directores generales sean elegidos de entre los funcionarios de nivel A1, lo que además de suponer un ahorro y un espaldarazo para la carrera de los funcionarios, también se traduce en una huida del clientelismo político», explica Parra. Otra medida importante contenida en este texto es la creación de una oficina de servicios externos. «A veces, es necesario externalizar servicios, pero estas empresas deben ser objeto de una especial observación».

Finalmente, Alberto Garre añadió que los organos del partido estarán representadas todas las comarcas de la Región: «No nos parece bien que en la última reforma de la ley electoral no se tuviera en cuenta que muchas comarcas no estarán representadas al centrarse todos los votos en las principales ciudades. Creemos que habría que modificar esto, sin perder de vista el principio fundamental de un ciudadano, un voto. No estamos en contra de la actual ley electoral, pero sí creemos que habría que buscar la forma de que todas las comarcas estén representadas. Esto es algo que estará garantizado en Somos Región».