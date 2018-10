Garre y dos exdiputados del PSOE cobran del Congreso un complemento a su pensión Alberto Garre, Antonio García-Pagán y Dionisio González Otazo. / LV El presidente de Somos Región, que percibe 612 euros al mes, asegura que no piensa renunciar porque «es un derecho que me corresponde» JULIÁN MOLLEJO Jueves, 25 octubre 2018, 03:41

El Congreso de los Diputados sigue pagando un complemento a la pensión de tres exparlamentarios murcianos, a pesar de que dejaron hace años el escaño y que dicha medida se suprimió en 2011 dentro de un paquete de reformas para acabar con una serie de ventajas de que disfrutaban diputados y senadores.

Más de un centenar de parlamentarios que en 2011 ya habían generado el derecho a cobrar el complemento a su pensión, puesto que su supresión no se realizó con carácter retroactivo, siguen percibiendo esta prestación económica, y entre ellos figuran tres murcianos.

Uno de ellos es Alberto Garre, recientemente elegido presidente de Somos Región, y que fue diputado por el PP en Madrid entre los años 2004 y 2011. Garre percibe 612,5 euros al mes desde julio del pasado año, en que alcanzó la edad de jubilación, como complemento para poder percibir el 80% de la pensión máxima.

La medida fue suprimida en 2011, junto con otros privilegios que tenían los parlamentarios, pero no llegó a aplicarse con carácter retroactivo

A pesar de estar percibiendo una ayuda reprobada en su día por todos los grupos parlamentarios, que coincidieron en suprimirla, y que cobra gracias a su presencia en las listas del PP, partido que abandonó y al que ahora critica duramente, Garre defiende el cobro de dicho complemento. «No es el PP quien me la paga, es el Congreso, y es un derecho que me corresponde», declaró ayer a 'La Verdad'. «Ya renuncié al complemento para la pensión máxima, me faltaron cuatro o cinco meses para conseguirlo porque no acabé mi segunda legislatura, pero decidí que era más importante volver para dedicarme a la política regional», añadió Garre.

La iniciativa para suprimir estas prebendas la adoptaron quienes en 2011 presidían el Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo. La crisis sacudía por entonces a la sociedad y estaban a la orden del día los recortes sociales, como la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años y el endurecimiento de las condiciones para obtener una pensión pública.

Máxima transparencia

La finalidad de las medidas era dar la máxima transparencia a los bienes de los diputados y senadores para acabar con los casos de parlamentarios pluriempleados y liquidar los complementos de pensiones y ayudas que recibían algunas de sus señorías al dejar el escaño, lo que se bautizó como «privilegios parlamentarios».

Se aprobó eliminar la posibilidad de cobrar un complemento que elevaba la pensión de jubilación hasta un 80% o un 100% de la paga máxima para los parlamentarios que hubieran completado al menos dos legislaturas. Las medidas acabaron también con el pago de cotizaciones a la Seguridad Social a exdiputados sin trabajo hasta que alcanzasen el tiempo mínimo legal para jubilarse con un paga, y con los pagos de pensiones a viudas o huérfanos de parlamentarios. Sin embargo, se decidió no aplicar estos ajustes con carácter retroactivo y respetar a quienes ya había adquirido estos derechos.

En la actualidad son 111 los exparlamentarios que todavía perciben estas ayudas, que van de los 14,83 que cobra Rafaela Fuentes a los 3.010 euros de Pablo Castellano y Juan Ignacio del Burgo. Además de Garre, también ingresa un complemento a su pensión, en este caso de 1.506,3 euros al mes, el que fuera diputado del PSOE murciano Dionisio González Otazo, quien permaneció en el Congreso las dos primeras legislaturas, entre los años 1979 y 1986.

'Papeles de Panamá'

El tercero de los exparlamentarios de la Región que aún se beneficia de estas ventajas es Antonio García-Pagán, que percibe 994,44 euros al mes como «complementación de ingresos», una ayuda que reciben los diputados cuya estancia en el Congreso no les permitía obtener el derecho al complemento de la pensión y que, en teoría, acreditaban que no percibían ningún ingreso extraordinario al jubilarse.

El PSOE suspendió de militancia en 2016 a García-Pagán, que estuvo entre 1982 y 1986 en el Congreso, al aparecer su nombre en los 'Papeles de Panamá' como intermediario en dos sociedades opacas radicadas en este paraíso fiscal.