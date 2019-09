Garre abandona la política y aboca a Somos Región a la desaparición

El presidente de Somos Región, Alberto Garre, anunció ayer su dimisión y su retirada de la vida política. Tras los pobres resultados de las recientes elecciones, en las que su partido no obtuvo representación en la Asamblea Regional, Garre compareció para ceder el testigo a su sucesor, que será elegido en un congreso extraordinario que se celebrará el día 28 de este mes. Su marcha, no obstante, deja herido y abocado a la desaparición al partido que fundó después de que abandonara el PP. Militó en la filas populares durante la mayor parte de su carrera, un ciclo que culminó como presidente de la Comunidad Autónoma entre 2014 y 2015.

Alberto Garre declaró que «32 años en política son muchos. Además, mi nieto ha influido mucho en mi marcha de la política. Jugando este verano con él he percibido que tenía en su abuelo a un amigo. No me había percatado de eso nunca, ni siquiera había tenido tiempo de verlo en mis hijos. El tiempo que me queda lo quiero dedicar a mi familia». En su despedida, también indicó que en estos momentos «hay que tener palabras de agradecimiento para todos los que confiaron en mí y en las ideas que defendí en cada momento, que son las mismas que apoyo hoy. Quiero pedir disculpas, porque somos humanos y seguro que pude cometer errores».

En lo que atañe a Somos Región, Garre indicó que «tenemos un magnífico partido. En poco más de un año nos dio tiempo a presentarnos en 15 municipios y obtuvimos más de 13.000 votos, siete veces más que cualquier partido de corte regional que se hubiera presentado anteriormente a elecciones en esta comunidad autónoma».

La secretaria de Somos Región, Pilar García Santos, expuso, en relación a la convención del 28 de septiembre, que la mesa de la organización estará presidida por Fermín Guerrero; el secretario será Ginés Raja y los vocales, Luisa Candel, Miriam López y Antonio García. El dirigente de la mesa que presidirá la convención será Jesús Macanás, el secretario, Gregorio Sánchez, y los vocales, Ángel Martínez, María Victoria Martínez y Mercedes Meroño. «Será un procedimiento de urgencia porque tenemos delante la posibilidad de unas nuevas elecciones generales que nos obligan a estar dispuestos y organizados para presentarnos si finalmente son convocadas», manifestó.

Al ser preguntada por el futuro candidato a la presidencia de Somos Región, García Santos explicó que «no está decidido aún». En cuanto a la fuerza que posee el partido, la secretaria explicó que «tenemos ánimo para seguir adelante y hemos sentido que la sociedad de Murcia nos ha respaldado. Hoy por hoy, tal y como está la política a nivel nacional, es muy necesario que la Región esté representada en el Congreso, porque tenemos un gobierno que no nos hace caso».

Su respuesta a Valcárcel

Sobre las declaraciones que hizo Ramón Luis Valcárcel el pasado domingo en 'La Verdad', en las que aludió a su gestión en la planta desaladora de Escombreras, Alberto Garre afirmó: «No me arrepiento de ninguna de las decisiones que adopté durante mi presidencia en la Comunidad Autónoma».

Y sobre el rechazo que tuvo de la dirección nacional del PP, apostilló que «yo siempre supe que era un presidente provisional, pero cuando se cruzan actuaciones judiciales que apuntan a quien el partido ha decidido que sea el futuro presidente, yo no paso de decir que estoy a disposición del partido, nada más».