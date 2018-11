Galdón pide a PSOE y Podemos «responsabilidad» para aprobar la ley de protección familiar Alfonso Galdón. / Lv El presidente del Foro de la Familia cree que el polémico artículo que hace referencia al aborto como fracaso, no como derecho, «no ataca la dignidad de la mujer» DANIEL VIDAL Sábado, 24 noviembre 2018, 02:24

«Estamos completamente de acuerdo con que el aborto no es un derecho, sino un fracaso de toda la sociedad, aunque quizá una ley no sea el sitio más adecuado para ponerlo, y debería estar en el preámbulo o en la declaración de intenciones. No entendemos que sea un derecho. Que una mujer tenga que llegar a esta situación dice mucho y dice mal de cómo está el sistema de protección de salud de la mujer embarazada. Además, y solo hay que revisar las estadísticas, cuando el aborto se utiliza como un método anticonceptivo más. En el año 2016, según los datos del INE, solo hubo cuatro casos de abortos registrados como consecuencia de una violación». Así se expresó ayer el presidente del Foro de la Familia de la Región de Murcia, Alfonso Galdón, quien salió en defensa de la Ley de Protección Integral de la Familia que el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha preparado estos últimos meses en colaboración directa con el Foro. La organización, en el punto de mira desde que denunciara en abril de este año las charlas de educación afectivo-sexual y contra la homofobia y la discriminación por orientación sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB 'No Te Prives', registró la ley de Familia en la Asamblea Regional en marzo del año pasado, «siendo una de las primeras medidas que tomé como presidente», señala Galdón.

«Llevamos ocho meses trabajando en secreto en esta ley, y estamos completamente de acuerdo con ella. Todo lo que nosotros proponíamos ha quedado recogido, y el Gobierno regional ha puesto cosas de más. Estamos muy satisfechos. Es cierto que, si solo hubiera sido la ley del Foro, hubiéramos tirado más hacia lo que pensamos. Pero también es cierto que, cuando nos propusimos hacer la ley, quisimos hacer una norma aséptica que contara con el máximo apoyo parlamentario, incluido el de PSOE y el de Podemos, con los que también nos reunimos y que también se mostraban de acuerdo con la ley, salvo algunos flecos».

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno el mes pasado ha generado una intensa polémica por la redacción del artículo 74, que señala que «el aborto no es un derecho, sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad». De hecho, la bronca entre partidos en relación a este punto ha hecho saltar por los aires el Pacto contra la Violencia de Género que los cuatro grupos parlamentarios estaban a punto de firmar. «Había que hacer referencia a las familias que están desprotegidas. De hecho, todo el texto de la ley que hace referencia a las familias monoparentales es un 'copia y pega' de la moción que presentó el PSOE en el mes de mayo en la Asamblea; no entiendo que ahora se desmarque».

«La interrupción del embarazo se utiliza en España como un método anticonceptivo más»

Según Alfonso Galdón, «el debate ha derivado en un tema -el del aborto, recogido en el artículo 74- que no era el punto estrella de la ley, que en realidad es la protección de las familias que realmente lo necesitan. No hemos tenido una ley de Familia en los 40 años de democracia en la Región de Murcia». Tal y como se preguntó Galdón, «igual que se están haciendo leyes de impacto de género, y de impacto LGTB, ¿por qué no se pueden hacer leyes de impacto de la Familia?».

«El mismo espíritu»

Respecto a los cambios que el propio Gobierno regional está acometiendo sobre el artículo, tras la polémica suscitada, «el Foro de la Familia no se va a oponer a que el artículo 74 de la ley se quede como está, o que aparezca en el preámbulo». Además, el presidente del colectivo se mostró convencido al asegurar que «en ningún momento se está atacando la dignidad de la mujer con la redacción de este artículo». Según Galdón, «en el ánimo del presidente de la Región, Fernando López Miras, está el mismo espíritu que [el secretario general del PP nacional] Teodoro García Egea, que es reconocer el aborto como un fracaso de la sociedad».

El Foro de la Familia también quiso hacer «un llamamiento a la serenidad, sobre todo de los partidos de izquierdas, porque no están viendo las bondades de una ley que favorece a todas las familias; a las de izquierdas y a las de derechas. Es una ley sin ideología, que se puede consultar y leer, y sobre la que hemos escuchado barbaridades. Que si es ultracatólica, regresiva, machista... Estas cosas nos duelen, porque si una persona se lee la ley no se lleva esa percepción. La ley lucha contra la violencia de género desde el seno de la propia familia. Es la ley que vio en su momento Podemos, la diputada María Ángeles [García Navarro]. Y, aunque vio unas pequeñas salvedades, no criticó la ley en líneas generales. También nos reunimos con Consuelo [Cano Hernández], del PSOE, y tampoco se oponía frontalmente a la ley. La ley de Familia es mucho más que el punto que habla del aborto. No entendemos este circo, que no es necesario para la Región de Murcia», subraya Galdón.

El presidente del Foro de la Familia, además, recordó la «cantidad de insultos» que les han dedicado por, entre otras cosas, «estar en contra de diez artículos de la ley LGTBi de 2016, y seguiremos estando en contra mientras un juez no diga lo contrario. Yo no estoy atacando la dignidad de las personas ni de ningún colectivo en concreto por pedir un filtro jurídico para esa ley. Si en una democracia no se nos va a permitir discrepar sobre una forma de entender la sexualidad, pues ya me dirá usted qué significa la democracia».

«Despropósito»

Según quiso dejar claro Alfonso Galdón, las familias murcianas «no nos merecemos que nos insulten de esta manera, que nos utilicen como arma electoral. Pedimos seriedad, aunque es verdad que ni PP ni Ciudadanos están entrando al trapo en este sentido. También nos duele que se utilice esta ley para no firmar el Pacto contra la Violencia de Género. Es un auténtico despropósito utilizar esto como arma arrojadiza, meternos a nosotros por en medio y a la ley de Familia como si fuera incompatible con la otra».

Lo importante, según Galdón, «es sacar adelante la ley, que va a hacer mucho bien para las 400.000 familias murcianas». Pidió «no liar la madeja, no buscar enfrentamientos, porque España no necesita ahora algarabía. España necesita ahora salir adelante, mantener la senda de progreso. Y eso se puede hacer con familias fuertes y sanas, con una sociedad estructurada. Pedimos responsabilidad a PSOE y Podemos; y a PP y Ciudadanos les pedimos que den la batalla ideológica».

Lo que querría el Foro de la Familia «es que hubiera cero abortos, pero somos conscientes de la situación, y por eso pedimos una protección de la maternidad». Por último, Galdón aseguró que «hay que despolitizar todo lo que tenga que ver con la familia porque, además, no hay que olvidar que España necesita niños. Muchos niños».