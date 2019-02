Cuando el futuro se juega en cinco horas Aspirantes al MIR, en una de las aula de la Facultad de Economía, ayer. / J. Carrión / AGM Más de 2.600 sanitarios aspirantes a acceder a la formación especializada se examinaron ayer en la Región JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 3 febrero 2019, 09:18

Apurando un sándwich sobre el césped, charlando con los compañeros o incluso tocando la guitarra. Cada uno a su manera, los 2.691 sanitarios que ayer se examinaron en el campus de Espinardo en busca de una plaza de formación especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) trataban de calmar los nervios mientras el reloj se acercaba a las cuatro de la tarde, momento en que empezaron a jugarse su futuro en un maratón de cinco horas con 225 preguntas tipo test.

Sobre la mesa hay 8.402 plazas en toda España, 288 de ellas en la Región. Una cifra que el propio director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, considera «insuficiente» para hacer frente a las necesidades de la sanidad pública regional. Por eso, confía en que en los próximos cursos el Ministerio autorice el aumento de plazas en servicios especialmente deficitarios, como Medicina de Familia o Dermatología.

Natalia Callejo y Sole Hernández se mentalizaban para afrontar el examen MIR minutos antes de que empezase el llamamiento. Atrás quedan más de ocho meses de estudio intensivo, a razón «de unas diez horas diarias». El MIR empezaron a prepararlo en febrero, cuando todavía no había terminado el curso. A partir de la graduación, en junio, tocó poner toda la carne en el asador. «Mi primera opción es Medicina Interna; me gusta todo lo relacionado con la atención a los abuelos. Si no, UCI o Medicina de Familia», contaba Sole. Su amiga Natalia prefiere Ginecología o «alguna especialidad quirúrgica».

Paradójicamente, y pese al preocupante déficit de profesionales que afronta la sanidad pública, muchos de los 795 médicos que ayer se examinaron en Murcia -más de 15.000 hicieron la prueba en toda España- se quedarán sin poder acceder al sistema, porque solo hay 6.797 plazas MIR, 221 de ellas en la sanidad regional.

Psicólogos y enfermeros

Pero mucho más difícil todavía lo tienen los 293 aspirantes que ayer se presentaron en Murcia al examen de psicólogo interno residente (PIR). Tan solo hay 3 plazas disponibles en toda la Región, una cifra que supone un fiel reflejo de la falta de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud.

En Enfermería, el lento desarrollo de las especialidades también se traduce en la escasez de plazas de EIR: apenas 51 en la Región y 1.092 en toda España. «La proporción es de siete u ocho aspirantes por plaza, lo tenemos bastante peor que los médicos», admitían Lupe Cano y Ana Cristina Ayala, tituladas en la Escuela de Enfermería de la UMU de Lorca. A las dos les gustaría ser matronas, como también a Paz Carazo, que ha estudiado la carrera en la UCAM.

La Católica no solo ha aportado este año enfermeros al examen, sino también su primera promoción de la Facultad de Medicina. Las comparaciones entre la pública y la privada, cuando se conozcan los resultados, serán inevitables.

Como novedad, este año la oferta de formación especializada se ha ampliado en la Región con la Unidad Docente Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología, que incluye 11 plazas de Ginecología y Obstetricia y 15 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona).