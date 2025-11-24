Las furgonetas estuvieron implicadas en el 10% de los accidentes con víctimas registrados en carreteras de la Región de Murcia en 2024 La DGT controlará esta semana unos 6.500 vehículos de este tipo en las carreteras de la Comunidad

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará desde este lunes hasta el domingo una campaña especial en la que 216 agentes controlarán alrededor de 6.500 furgonetas en carreteras de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Los agentes prestarán especial atención a las condiciones técnicas y carga de los vehículos, pero también a las causas concurrentes más habituales de la siniestralidad en las vías de circulación, en particular, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, afirmó que de los 3.922 siniestros con víctimas registrados en 2024 en la Región, en 377 estuvo implicada una furgoneta, lo que representa el 10% de los accidentes, y en ellos fallecieron nueve personas.

Desde enero de 2025, los porcentajes de siniestros con víctimas en los que ha participado una furgoneta se mantienen en el 9% (305 de 3.382). En la última campaña de la DGT centrada en las furgonetas, desarrollada del 20 al 26 de noviembre de 2023, fueron controlados 6.898 vehículos, de los que 552 fueron denunciados (8%).