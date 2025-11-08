La Fundación Legado Humano Natural presenta las grandes novedades de Distopía

La tercera edición del Festival de Cine y Medio Ambiente se celebrará del 13 al 15 de noviembre en la Filmoteca Regional Francisco Rabal

La Fundación Legado Humano Natural, con su compromiso con la cultura y la sensibilización ambiental, arranca el tercer Festival de Cine y Medio Ambiente, Distopía, en colaboración con Fundación Sombra. Del 13 al 15 de noviembre, la Filmoteca Regional se convertirá en un espacio de reflexión con un programa pensado para todos los públicos con el cine como herramienta clave para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. Distopía es un punto de encuentro que, además de la proyección de películas, incluye mesas redondas, talleres, debates, música y acciones con la sostenibilidad como hilo conductor.

La sección oficial acogerá el III Concurso Nacional de Cortos sobre Medio Ambiente Distopía, en el que han participado 50 proyectos de creadores de toda España; los siete trabajos finalistas se proyectarán a lo largo de las tres jornadas del festival.

Por su parte, la sección infantil ofrecerá las producciones internacionales 'Flow' y 'Bikes', películas que aportan puntos de vista distintos de un mismo problema y que comparten la idea de la importancia de cuidar nuestro entorno.

Experiencia inmersiva

A esto se suma la proyección de producciones españolas y de creadores murcianos que irán acompañadas de mesas redondas o charlas. Es el caso de 'Hope! Estamos a tiempo', un inspirador recorrido por 17 países que ofrece soluciones reales y medibles frente a la crisis climática, demostrando que la acción colectiva y la esperanza aún pueden marcar la diferencia. Además del visionado de esta docuserie de Javier Peña, habrá una mesa redonda con algunos de los protagonistas y la presencia del director, Jaime Bartolomé.

El documental 'Homo plastic' se adentra en la problemática de los plásticos, su persistencia en el entorno y las alternativas que ya existen. Su director, Julio Pérez del Campo, participará en una charla tras la proyección. La cineasta molinense Eva Libertad también acudirá a Distopía para centrar un coloquio después de la emisión de su último largometraje, 'Sorda', una de las obras revelación del cine español que explora la maternidad y las barreras de comunicación desde la perspectiva de su protagonista, una mujer sorda.

La 'premier' de 'Flora Singular', un documental que bucea en la rica diversidad vegetal de nuestros territorios y su papel crucial en el equilibrio ecológico, se proyectará en el festival y también estará presente su creador, Antonio José Martínez Bermejo.

La asociación cultural Demoleer organizará, en colaboración especial, la actividad 'Mujer de agua', en la que, a partir de la película 'El agua', de Elena López Riera, y su reflejo del paisaje natural y humano de la Vega Baja, se establecerá una conversación en torno a los cauces y las crecidas, analizando su papel en la creación (y destrucción) de realidades sociales y folclóricas. Leyendas, sueños, terrores y planes de futuro que el agua da o quita. Esta charla-coloquio reunirá a Asunción Bernárdez Rodal, Marta Latorre Catalán y Carmen Rivera, la moderadora.

'Impacto' (serie 14x 30''), del cineasta murciano Jerónimo Molero Doval, acercará las pequeñas historias narradas con diferentes estilos cinematográficos cargados de humor y belleza, que ayudarán a cuidar a la naturaleza en el día a día.

Experiencias más allá del cine

Distopía se complementa con la entrega del Premio Ecohéroe, cuyo trofeo ha sido creado por el artista murciano Lidó Rico, así como el intercambiador de ropa de la mano del Colectivo Modalogía. El colectivo Los Amigos de los Animales transformará datos reales de la laguna en música, creando un concierto que permitirá al público escuchar la crisis ecológica de este ecosistema tan vulnerable.

Esta tercera edición de Distopía es posible gracias al apoyo y confianza de un gran equipo de patrocinadores que apuestan por un futuro mejor: Sedauto, Levauto, Fundación Primafrio, Fundación Estrella de Levante, Auxiliar Conservera, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Ayuntamiento de Murcia, Aguas de Murcia y el Instituto de Industrias Culturales. El festival también es posible gracias a la colaboración de Arco, Rotulaciones Meseguer, La Cabaña, Laken, Museo de la Ciencia y el Agua, Modalogía, Demoleer, La 7 Región de Murcia y LA VERDAD.

PROGRAMACIÓN

Jueves 13

9.00 horas. Proyección de cortometrajes.

11.00 horas. Proyección de 'Flow'.

19.00 horas. Inauguración de Distopía, además de la proyección de 'Hope!' y mesa redonda en la que participará el director, Jaime Bartolomé.

Viernes 14:

9.00 horas. Proyección de cortometrajes.

10.00 horas. 'Producción Sostenible'

11.00 horas. Proyección de 'Flow'.

17.00 horas. Intercambio de ropa con Modalogía.

17.30 horas. Proyección de 'Homo plastic' y charla con el director, Julio Pérez del Campo.

20.00 horas. Proyección de 'Sorda' y charla con la directora, Eva Libertad.

Sábado 15

11.00 horas. Proyección de 'El agua' y coloquio 'Mujer de agua'.

18.00 horas. Proyección de 'Bikes'.

19.30 horas. Premios 'Flora singular de la Región de Murcia' y charla con el director, Antonio José Martínez Bermejo.

21.00 horas. Clausura Distopía. Entrega de los premios 'Los sonidos del Mar Menor' y concierto de Los Amigos de los Animales.