La Fundación Isaac Peral premia la contribución de la industria al crecimiento de la Región de Murcia

La organización entrega sus premios a empresas y personalidades con gran influencia en el sector industrial regional que han incidido notablemente en el desarrollo de un tejido económico próspero y con gran impacto social y económico

El Espacio Cuarentaytrés en Cartagena se convirtió el pasado jueves en el emblemático escenario de entrega de los muy esperados Premios de la Fundación Isaac Peral a la Industria Regional. Ambiente de gala para un encuentro que contó con numerosos representantes institucionales, entre los que se encontraban los consejeros regionales Marisa López y Juan María Vázquez; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el vicepresidente I de la Asamblea Regional, Miguel Ángel Miralles; diputados regionales y nacionales; los rectores de la UPCT y la UMU, Mathieu Kessler y José Luján respectivamente; el almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella y el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda. También quisieron estar presentes numerosos altos directivos del empresariado de la Región de Murcia y los patronos que forman parte de la Fundación.

El presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán García, ejerció de perfecto anfitrión a la hora de cuantificar el buen momento que atraviesa la industria regional -recordó que el sector produce el 23% del PIB regional-. Y reconoció públicamente los méritos de los galardonados y su compromiso ejemplarizante con el sector, por «ejercer de faro y mostrar el camino a seguir», además de «encarnar los valores que defendemos desde la Fundación».

En el mismo sentido se pronunciaron la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, al tomar la palabra. «Estos premios son un escaparate del talento, la innovación y la excelencia que predominan en el sector en la Región de Murcia», aseguró la consejera, que abogó por la «cooperación público-privada como el mejor camino para fortalecer el crecimiento del sector industrial en la Región de la mano de las instituciones, las universidades, los centros de investigación y las empresas que ponen a la Región de Murcia en posición ventajosa a la hora de competir internacionalmente». Citó en este sentido, la importancia del programa Caetra en el sector de defensa para impulsar tecnologías duales.

Por su parte, Noelia Arroyo, ahondó en el legado que dejó quien da nombre a la Fundación. «Todos los premiados han tenido la valentía de aportar e innovar como lo hizo en su día Isaac Peral». Además, ahondó en la idea de «Cartagena como ciudad del arma submarina» y que ha recibido un nuevo empujó con la cesión del submarino Tonina por parte del Ministerio de Defensa.



La Fundación Isaac Peral entregó un total de cinco distinciones en esta tercera gala de los Premios a la Industria Regional, incorporando como novedad el Premio de Honor, que estrenó el almirante Aniceto Rosique, que agradeció con elocuencia la distinción. El galardonado fue presentado como «pieza fundamental para entender el efecto tractor que están produciendo los programas activos de Defensa en las empresas de la Región, traduciéndose en un salto cualitativo en competitividad e innovación».

El resto del palmarés quedó de la siguiente forma:Premio Empresa del Año (Gor Factory); Investigación (Carlos García Izquierdo); Trayectoria Empresarial (Fama Sofás); y Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año (Cementos La Cruz).

Ampliar El almirante Aniceto Rosique recibió el Premio de Honor de manos de Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y César Solano, director general de SAES. Premio de Honor - Almirante Aniceto Rosique El almirante Aniceto Rosique recibió el Premio de Honor de la Fundación en reconocimiento a su trayectoria ejemplar al servicio de España, de la Armada y de la industria regional, así como por su compromiso con la modernización tecnológica y el impulso del tejido industrial vinculado a la defensa. Definido por los presentes como «el Isaac Peral de nuestra época», el galardonado aseguró sentirse muy identificado con los valores que defiende la Fundación: «El aumento en el presupuesto de Defensa es una oportunidad para las empresas de la Región, que deben ir de la mano y coordinadas, algo que hace muy bien Caetra».

Ampliar Antonio Ballester, consejero delegado de Cementos La Cruz, recibe el premio de Yolanda Torres, vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales y Marisa López, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social. Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año - Cementos La Cruz El Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año ha sido concedido a Cementos La Cruz por su proyecto 'Eraclitus', iniciativa pionera en Europa para desarrollar cementos de baja huella de carbono mediante la sustitución del clínker por materiales alternativos y circulares. «Es el proyecto más disruptivo en el que nos hemos embarcado, ya que supondrá un cambio de formulación a nivel mundial en una producción tan estandarizada como es el cemento, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática», aseguró el consejero delegado de Cementos La Cruz, Antonio Ballester.

Ampliar Fernando Rubio, fundador y presidente de Gor Factory, con el premio, que recibió de Jesús Lozano, director Región de Murcia en CaixaBank e Ignacio Conesa, del Consejo de Administración de Zamora Company. Premio Empresa del Año - Gor Factory Gor Factory recibió el Premio a la Empresa del Año por su modelo empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización. Creadora de las marcas Roly, Roly WRK y Stamina, ha implantado uno de los sistemas logísticos más avanzados de Europa, capaz de procesar más de 8.000 referencias por hora. Llama poderosamente la atención su apuesta exportadora, con presencia en más de 80 países. «El secreto de nuestro éxito es confiar en lo que hacemos y en la gente que lo hace, un equipo de trabajo que marca la diferencia», asegura Fernando Rubio, fundador de la compañía.

Ampliar Carlos García recibe el premio de manos de Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia. Premio Investigación - Carlos García Izquierdo El profesor de investigación del CEBAS-CSIC, Carlos García Izquierdo es un referente internacional en la ciencia del suelo. El premio responde a una brillante trayectoria científica dedicada a la valorización de residuos orgánicos y la mejora de la fertilidad del suelo para mitigar el cambio climático. El premiado asegura que «la inquietud y las ganas de conocer me han ayudado a avanzar en las investigaciones, tanto para hallar una salida idónea para los residuos orgánicos como para alcanzar una agricultura sostenible y de calidad en una zona con suelos frágiles, desertificados y sin agua».

Ampliar Félix López, OCHP de Fama Sofás, recibe el premio de manos de Miguel Ángel Miralles González-Conde, vicepresidente I de la Asamblea Regional de Murcia, y Noelia Arroyo, alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. Premio Trayectoria Empresarial - Fama Sofás Fama Sofás recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial por más de cinco décadas de innovación continua, internacionalización y compromiso con las personas. Su carácter pionero le llevó a ser la primera empresa mundial de sofás en incorporar sistemas CAD-CAM y tecnologías RFID. Félix López, OCHP de Fama Sofás, describió la particular filosofía de la empresa, un «organismo vivo», que apuesta por valores como «la honestidad y la ejemplaridad». «La fusión de tecnología y artesanía nos ha espabilado ante la competencia asiática, marcando distancia».

Jurado

El jurado, integrado por especialistas del ámbito académico, empresarial y tecnológico, ha valorado a la hora de otorgar los premios criterios como innovación, impacto, sostenibilidad y contribución a la Región de Murcia.

Los miembros del jurado de esta edición han sido Ignacio Conesa, patrono de la Fundación Isaac Peral y consejero de Zamora Company; Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia; Nabil Khayyat, exjefe de la división de Promoción y Coordinación del CDTI; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan Jesús Lozano, director regional de CaixaBank; José Luis Marcos, vicesecretario general de Croem; Salvador Marín, presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs; Juan Luis Pedreño, portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Yolanda Torres, vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales; y Bartolomé Viúdez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero vicepresidente de Cajamar.

