La Fundación Isaac Peral constituye el jurado que otorgará sus premios anuales

La Fundación Isaac Peral anunció ayer los miembros del jurado que evaluarán las candidaturas de la III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional, unos galardones que reconocen el impulso, la innovación y la excelencia de personas, organizaciones y empresas que contribuyen decisivamente al desarrollo industrial, científico y tecnológico de la Región de Murcia.

El jurado está compuesto por Ignacio Conesa, patrono de la Fundación Isaac Peral y consejero de Zamora Company; Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia; Nabil Khayyat, ex jefe de la división de Promoción y Coordinación del CDTI; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan Jesús Lozano, director regional de CaixaBank; José Luis Marcos, vicesecretario general de Croem; Salvador Marín, presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs; Juan Luis Pedreño, portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Yolanda Torres, vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales; y Bartolomé Viudez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero vicepresidente de Cajamar.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 23 de octubre, a las 19.30 horas, en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena, en una gala abierta al ecosistema industrial, empresarial, académico y científico regional.

Este año, como novedad, la Fundación entregará también un Premio Honorífico Fundación Isaac Peral a una personalidad u organización de especial relevancia por su aportación al desarrollo tecnológico e industrial a lo largo de toda su trayectoria. El resto de premios reconocen el proyecto innovador del año en la industria, la trayectoria empresaria, el mejor proyecto de investigación o trayectoria investigadora, así como la empresa del año.

La Fundación animó ayer a presentar candidaturas a todas aquellas empresas, investigadores y profesionales que estén trabajando activamente en la mejora y el fortalecimiento del ecosistema industrial regional.

