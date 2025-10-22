La Fundación Isaac Peral celebra este jueves la gala de entrega de los III Premios a la Industria Regiona

S. Triguero Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:24 Compartir

Regresan por la puerta grande los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional en su tercera edición, un encuentro que nació con el objetivo de reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo industrial y tecnológico de la Región de Murcia. El acto tendrá lugar este jueves, 23 de octubre, a las 19.30 horas, en Espacio Cuarentaytrés (Puerto de Cartagena).

La Fundación Isaac Peral ya ha dado a conocer a los galardonados en esta nueva edición de los premios, que quedan de la siguiente forma: Premio Fundación Isaac Peral de Honor (Almirante Aniceto Rosique Nieto); Premio a la Empresa del Año (Fernando Rubio, fundador y presidente de Gor Factory); Premio a la Investigación (Carlos García Izquierdo); Premio a la Trayectoria Empresarial (Félix López, CEO de Fama Sofás); y Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año (Antonio Ballester, consejero delegado de Cementos La Cruz, por su proyecto 'Eraclitus').

Más información Fecha y hora. Hoy jueves, a las 19.30 horas.

Lugar. Espacio Cuarentaytrés (Paseo Alfonso XII. Puerto de Cartagena).

Los Premios Fundación Isaac Peral reconocen a empresarios, empresas, investigadores, organizaciones e instituciones de la Región de Murcia que contribuyen a impulsar la innovación, la competitividad y la transferencia tecnológica entre la industria, la ciencia y la administración.

Con estos galardones, la Fundación reafirma su compromiso con el desarrollo industrial y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico regional, promoviendo la colaboración público-privada y la marca Región de Murcia Industrial. Los premios cuentan con el apoyo y colaboración de: Asamblea Regional de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, CaixaBank, Estrella de Levante, Fama Sofás, Grupo Cajamar, Grupo Fuertes, Hefame, Lhicarsa, M. Torres Diseños Industriales, SAES y Zamora Company.

Los miembros del jurado de esta edición son Ignacio Conesa, patrono de la Fundación Isaac Peral y consejero de Zamora Company; Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia; Nabil Khayyat, exjefe de la división de Promoción y Coordinación del CDTI; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan Jesús Lozano, director regional de CaixaBank; José Luis Marcos, vicesecretario general de Croem; Salvador Marín, presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs; Juan Luis Pedreño, portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Yolanda Torres, vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales; y Bartolomé Viúdez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero vicepresidente de Cajamar.