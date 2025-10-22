La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galardonados en la pasada edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional. P. Sánchez
Glardones

La Fundación Isaac Peral celebra este jueves la gala de entrega de los III Premios a la Industria Regiona

El almirante Aniceto Rosique, Gor Factory, Carlos García Izquierdo, Fama Sofás y Cementos La Cruz serán distinguidos en el acto que se desarrollará en Espacio Cuarentaytrés

S. Triguero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:24

Regresan por la puerta grande los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional en su tercera edición, un encuentro que nació con el objetivo de reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al desarrollo industrial y tecnológico de la Región de Murcia. El acto tendrá lugar este jueves, 23 de octubre, a las 19.30 horas, en Espacio Cuarentaytrés (Puerto de Cartagena).

La Fundación Isaac Peral ya ha dado a conocer a los galardonados en esta nueva edición de los premios, que quedan de la siguiente forma: Premio Fundación Isaac Peral de Honor (Almirante Aniceto Rosique Nieto); Premio a la Empresa del Año (Fernando Rubio, fundador y presidente de Gor Factory); Premio a la Investigación (Carlos García Izquierdo); Premio a la Trayectoria Empresarial (Félix López, CEO de Fama Sofás); y Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año (Antonio Ballester, consejero delegado de Cementos La Cruz, por su proyecto 'Eraclitus').

Más información

  • Fecha y hora. Hoy jueves, a las 19.30 horas.

  • Lugar. Espacio Cuarentaytrés (Paseo Alfonso XII. Puerto de Cartagena).

Los Premios Fundación Isaac Peral reconocen a empresarios, empresas, investigadores, organizaciones e instituciones de la Región de Murcia que contribuyen a impulsar la innovación, la competitividad y la transferencia tecnológica entre la industria, la ciencia y la administración.

Con estos galardones, la Fundación reafirma su compromiso con el desarrollo industrial y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico regional, promoviendo la colaboración público-privada y la marca Región de Murcia Industrial. Los premios cuentan con el apoyo y colaboración de: Asamblea Regional de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, CaixaBank, Estrella de Levante, Fama Sofás, Grupo Cajamar, Grupo Fuertes, Hefame, Lhicarsa, M. Torres Diseños Industriales, SAES y Zamora Company.

Los miembros del jurado de esta edición son Ignacio Conesa, patrono de la Fundación Isaac Peral y consejero de Zamora Company; Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia; Nabil Khayyat, exjefe de la división de Promoción y Coordinación del CDTI; Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan Jesús Lozano, director regional de CaixaBank; José Luis Marcos, vicesecretario general de Croem; Salvador Marín, presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs; Juan Luis Pedreño, portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso; Yolanda Torres, vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales; y Bartolomé Viúdez, presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y consejero vicepresidente de Cajamar.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  3. 3

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  4. 4 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  7. 7 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  8. 8 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  9. 9 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  10. 10 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fundación Isaac Peral celebra este jueves la gala de entrega de los III Premios a la Industria Regiona

La Fundación Isaac Peral celebra este jueves la gala de entrega de los III Premios a la Industria Regiona