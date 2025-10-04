Fruit Attraction pone el foco en las nuevas variedades del Imida contra el cambio climático El organismo científico muestra a productores y comercializadores los proyectos y líneas de investigación para impulsar el rendimiento de los cultivos, optimizar el consumo de agua e insumos y mejorar el cuidado del medio ambiente

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) presentó esta semana en la feria madrileña Fruit Attraction las nuevas variedades que desarrolla para adaptar la agricultura a las condiciones climatológicas actuales, mejorar la producción y rentabilidad, además de hacer las explotaciones más sostenibles. Ejemplos de éxito de los programas de mejora genética son las 23 variedades de melocotones registradas de interés comercial, con mejor adaptación climática y de gran calidad gustativa.

El IMIDA, en colaboración con la Sociedad Murciana de Investigación y Tecnología de Uva de Mesa (ITUM), desarrolla 20 nuevas variedades de uva de mesa, que ya se cultivan en la Región y en diversos países. Además, se ha iniciado el proceso para registrar cuatro nuevas variedades de uva de vinificación, que se suman a las seis nuevas variedades registradas recientemente. Al respecto, el director del IMIDA, Andrés Martínez Bastida, destacó que «somos el primer centro de investigación de España que alcanza tal proeza».

Durante la feria, los investigadores del centro expusieron los avances logrados en las principales líneas de investigación de los proyectos Feder relacionados con el desarrollo de modelos sostenibles de producción agrícola, ganadera y acuícola; la obtención de nuevas variedades y patrones de cítricos, uva de mesa y uva de vinificación, cultivos hortícolas y frutales; así como la adopción y mitigación del cambio climático en los sectores productivos agrícolas regionales.

El Imida incorpora las últimas tecnologías para monitorizar y digitalizar los cultivos con la finalidad de conocer en tiempo real las necesidades o riesgos y facilitar la toma de decisiones al agricultor. Así, Martínez Bastida aseguró que «el agricultor puede conocer a través de su teléfono móvil las necesidades de riego o de insumos que necesita su cosecha u otros parámetros que pueden ponerlas en peligro, como puede ser el exceso de humedad o las plagas, y así anticiparse».

