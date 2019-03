Froet denuncia pérdidas de más de un millón de euros por asaltos de inmigrantes en Calais Redada policial en las carreteras de Calais. / AFP El uso de precintos y sistemas de seguridad en los portones de los vehículos provoca que accedan a través del techo EFE Murcia Martes, 26 marzo 2019, 14:20

La patronal murciana del transporte Froet exigió este martes «medidas contundentes» contra la «impunidad» de las mafias de inmigrantes en la frontera de Calais (Francia), que provocaron en lo que va de año pérdidas superiores al millón de euros en 62 asaltos a camiones.

En un comunicado, esta federación empresarial señaló este martes que el valor de los daños ocasionados por estas redes de inmigración ilegal, que operan también en el Eurotúnel con destino al Reino Unido, se cifra en más de 1,1 millones de euros solo en mercancías, a lo que hay que sumar las ocasionadas por la negativa de algunos camioneros de hacer esa ruta ante el «enorme riesgo que corren».

Según la Froet, al estar los vehículos dotados de precintos y sistemas de seguridad en los portones de los remolques que impiden su apertura, las mafias han perfeccionado su método de acceso a los camiones, operando con gran rapidez aprovechando los descansos de los conductores.

Así, son capaces acceder al vehículo en muy poco tiempo a través de butrones en los techos de los remolques, por donde acceden los polizones. Los conductores no se percatan de ello debido a que no se aprecia el agujero realizando la habitual inspección ocular, puesto que, al estar en el techo, no se puede ver desde abajo.

La Froet añade que, una vez en el interior, los polizones destrozan las mercancías e, incluso, hacen sus necesidades fisiológicas, lo que causa que lógicamente el destinatario rechace la mercancía.

«Los conductores son detenidos en muchas ocasiones hasta que se esclarece el asunto», afirma en el comunicado el secretario general de la patronal, Manuel Pérezcarro, quien advierte que no sólo los conductores no quieren ir al Reino Unido, sino que las empresas están empezando a rechazar este destino ante las pérdidas que ocasiona el rechazo de las mercancías, la paralización del vehículo y pérdida de viajes de retorno.

En este sentido, el secretario general de Froet reclama a la Unión Europea, y Francia en particular, que «sea consciente de que tiene un problema de seguridad, pues no estamos ante hechos puntuales sino ante mafias organizadas que están operando con total impunidad ante los ojos de las autoridades».

«La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea ha podido ser el detonante para que hayan aumentado de forma exponencial los ataques por polizones desde principio de año», comentó Pérezcarro. Además, ha denunciado la «impotencia» que sienten los transportistas para evitar estas situaciones y los sentimientos de «desasosiego y zozobra» que sufren cuando tienen que czar el paso fronterizo de Calais o el Eurotúnel.

«Estamos hablando de tráfico de personas por parte de mafias organizadas, y no puede ser que los paganos siempre sean los eslabones más débiles, en este caso, los propios inmigrantes y los conductores de los vehículos en los que se cuelan», afirma.

Por ello, Pérezcarro reitera la necesidad de aparcamientos vigilados y seguros para los transportistas, ya que «los que hay están completamente saturados y carecen de seguridad», así como que se intensifique la labor policial contra estas mafias.