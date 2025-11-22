Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h A partir del lunes, las temperaturas mínimas entrarán en ascenso, más notable en zonas del interior

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estableció para este lunes un aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.

La alerta se focaliza en las citadas comarcas, más probables en la zonas altas. En el caso del Altiplano, desde las 10 hasta las 22 horas; y en el Noroeste, desde las 12 hasta las 23.59 horas de este lunes. En el resto de la Comunidad, los vientos serán moderados.

Sin llegar a esos niveles de intensidad, este fin de semana se esperan rachas de viento en la Región de Murcia. Según la Aemet, este sábado serán moderadas en el Noroeste y ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Comunidad. El domingo los vientos serán entre flojos y moderados de componente oeste.

En cuanto a temperaturas, se mantendrá el episodio de frío, con heladas débiles en el norte de la Región este sábado, que se concentrarán en la comarca del Noroeste el domingo. A partir del lunes, las temperaturas mínimas entrarán en ascenso, más notable en zonas del interior. Las máximas, por su parte, estarán en ligero ascenso en la parte suroriental de la Región, pero descenderán en el resto.