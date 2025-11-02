El frente pro-Trasvase critica la gestión en el Tajo y cree que tiene caudal suficiente
El informe enviado a la ministra sostiene que los volúmenes ecológicos mínimos «se superan muy ampliamente» y que existe «un desaprovechamiento de aguas reguladas»
Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:31
Regadíos en la zona alta del Tajo que no se modernizan, y desembalses de agua por encima de las necesidades de la cuenca cedente. ... Son dos reproches recogidos en el informe elaborado por los gobiernos de la Región de Murcia, Valencia y Andalucía que cuestionan la gestión en la cabecera del Tajo, donde dicen que se han «desaprovechado» recursos hídricos. El estudio enviado a la ministra Sara Aagesen, en el que también participa el Sindicato de Regantes del Trasvase, subraya asimismo que «los caudales ecológicos mínimos no solo se cumplen siempre, sino que se superan muy ampliamente y se produce el desaprovechamiento de aguas reguladas, tanto en los últimos días como en los últimos años».
Pone como ejemplos las mediciones efectuadas entre el 27 de junio y el 9 de julio pasados en las estaciones del Embocador (cerca de Aranjuez), Fuentidueña y Almoguera (próxima a los embalses de cabecera), todas por encima del caudal ecológico mínimo. También aporta la evolución del caudal medio en Aranjuez desde 2014, que supera el mínimo.
Desembalses para usos del Tajo
Desembalsados hacia el Tajo
Aforados en Aranjuez
Diferencia entre los caudales
aforados en Aranjuez
y el caudal mínimo exigido
Caudales (m3/s)
30
24
18
12
0
6
Oct. 2016
Julio 2017
Oct. 2017
Agosto
2018
Oct. 2018
Agosto
2019
Oct. 2019
Julio
2020
Oct. 2020
Caudal mínimo legal exigido
Caudales circulantes en Aranjuez
m3/s
0
6
12
18
24
30
36
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Mínimo legal establecido hasta 2023
Fuente: Informe presentado por los gobiernos de
la Región de Murcia, Comunidad Valenciana
y Andalucía, y por el Scrats
El frente en defensa del Trasvase reclama que se paralice la subida de los caudales ecológicos, que se establecerán en 8 m3/s en Aranjuez el próximo mes de enero. Sostiene que los datos de aforos de la Confederación Hidrográfica del Tajo demuestran que en los cinco últimos años «los caudales liberados en los embalses de cabecera hacia el Tajo son más que suficientes para cumplir el régimen de caudales ecológicos mínimos». El informe corrobora datos anteriores aportados por el Scrats de que por Aranjuez (6 m3/s) y Toledo circulaban caudales por encima del mínimo legal, lo cual hacía innecesario aumentarlos como recoge el actual plan del Tajo vigente desde 2023. Critica la gestión de la cabecera del Tajo por parte de la confederación y del Ministerio, soltando de los embalses de Entrepeñas y Buendía más agua de la necesaria para los usos propios de este río.
En este sentido, los defensores del Trasvase denuncian que el Ministerio aún no ha llevado a cabo las inversiones necesarias para la modernización de regadíos del Tajo. Según lo previsto en el plan de cuenca, se deben gastar 68 millones de euros, mayoritariamente el Estado, para adaptar estos regadíos y conseguir un ahorro de 100 hectómetros anuales, lo cual redundaría en las reservas de agua de la cabecera.
Subir la línea roja
Asimismo, argumentan que «mantener un grifo abierto por encima de las necesidades no es acorde con una gestión eficiente, pues supone un desaprovechamiento de recursos inaceptable». Sobre esta base, el informe apunta que entre los años 2016 y 2020 «el volumen de agua desaprovechado» para usos propios del Tajo superó una media de 100 hm3 anuales, el equivalente a las transferencias que se quieren ahora recortar del Tajo al Segura.
En relación a las nuevas reglas de explotación, advierten de que si que aplica la propuesta que presentó el Cedex, el trasvase medio de agua sería de tan solo 193 hm3 al año para abastecimientos y regadíos –con independencia de los excedentes reales que tuviera el Tajo– frente a los 328 transferidos hasta ahora de promedio.
Los regantes y los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía recalcan que con la regla propuesta «se reducen los volúmenes trasvasables, porque estos son retenidos en los embalses de cabecera para uso lúdico, que se convierte, de facto, en una demanda consuntiva no contemplada en la ley». Advierten de que el umbral actual no trasvasable de 400 hm3 se elevaría a 531 en el año 2027. Enfatizan que esta nueva línea roja «carece de justificación técnica y va en contra de ley y solo se puede cambiar por una nueva ley».
Consideran que el uso lúdico de las aguas en los embalses de Entrepeñas y Buendía «es legítimo, pero no puede ser un uso privativo objeto de concesión, lo que, por otra parte, tendría que llevar acarreado un precio, por aplicación del principio de recuperación de costes, que sería inasumible por parte de las poblaciones ribereñas. Plantear algo así llevaría al caos total de la gestión hídrica en el país».
Prioridades en discusión
Añaden que «la empatía con la población ribereña de la zona de cabecera del Tajo ya se recoge en la ley al determinar que los volúmenes cuyo trasvase ya esté autorizado se mantengan, en la medida de lo posible, en estos embalses de cabecera (la lámina de agua), en lugar de mantenerse en otros embalses intermedios (como el de Alarcón) o en las zonas de destino de las aguas trasvasadas». También recuerdan que parte de la tarifa que pagan los usuarios del Trasvase se destina a compensar a las comunidades autónomas del Tajo.
El informe cuestiona también que el trasvase al Guadiana deba tener prioridad sobre el Segura, lo cual no viene reflejado «en ningún sitio». Indica que desde que se terminó la construcción de la 'Tubería Manchega' se están trasvasando 9 hm3/año para el abastecimiento de núcleos del Guadiana. «Las nuevas reglas de explotación no hablan para nada de este reparto», indica.
Los regantes hablarán con todos los partidos, incluidos Junts y PNV, para frenar el recorte
El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) confía en que las nuevas reglas de explotación no sean aprobadas en el Congreso de los Diputados, en el caso de que haya que modificar la ley para aumentar los niveles no trasvasables en los embalses de la cabecera, que pasarían de 400 a 531 hectómetros cúbicos en el año 2027. Con este objetivo, y en la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, se pondrá en contacto con todos los grupos parlamentarios para que rechacen el recorte del Trasvase, incluidos Podemos y los partidos nacionalistas Junts y PNV. «Nos sentaremos a hablar con todos los que quieran abordar el futuro del acueducto Tajo-Segura, ya que la revisión de las reglas va a terminar en el Congreso», apostilló Lucas Jiménez. Mostró su extrañeza de que el Miteco aún no haya movido ficha tras las últimas sentencias del Supremo que avalan el plan del Tajo.
