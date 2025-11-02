La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado del embalse de Entrepeñas, en una imagen de archivo. Rafael Martín

El frente pro-Trasvase critica la gestión en el Tajo y cree que tiene caudal suficiente

El informe enviado a la ministra sostiene que los volúmenes ecológicos mínimos «se superan muy ampliamente» y que existe «un desaprovechamiento de aguas reguladas»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:31

Regadíos en la zona alta del Tajo que no se modernizan, y desembalses de agua por encima de las necesidades de la cuenca cedente. ... Son dos reproches recogidos en el informe elaborado por los gobiernos de la Región de Murcia, Valencia y Andalucía que cuestionan la gestión en la cabecera del Tajo, donde dicen que se han «desaprovechado» recursos hídricos. El estudio enviado a la ministra Sara Aagesen, en el que también participa el Sindicato de Regantes del Trasvase, subraya asimismo que «los caudales ecológicos mínimos no solo se cumplen siempre, sino que se superan muy ampliamente y se produce el desaprovechamiento de aguas reguladas, tanto en los últimos días como en los últimos años».

