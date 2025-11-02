El frente pro-Trasvase critica la gestión en el Tajo y cree que tiene caudal suficiente

Regadíos en la zona alta del Tajo que no se modernizan, y desembalses de agua por encima de las necesidades de la cuenca cedente. ... Son dos reproches recogidos en el informe elaborado por los gobiernos de la Región de Murcia, Valencia y Andalucía que cuestionan la gestión en la cabecera del Tajo, donde dicen que se han «desaprovechado» recursos hídricos. El estudio enviado a la ministra Sara Aagesen, en el que también participa el Sindicato de Regantes del Trasvase, subraya asimismo que «los caudales ecológicos mínimos no solo se cumplen siempre, sino que se superan muy ampliamente y se produce el desaprovechamiento de aguas reguladas, tanto en los últimos días como en los últimos años».

Pone como ejemplos las mediciones efectuadas entre el 27 de junio y el 9 de julio pasados en las estaciones del Embocador (cerca de Aranjuez), Fuentidueña y Almoguera (próxima a los embalses de cabecera), todas por encima del caudal ecológico mínimo. También aporta la evolución del caudal medio en Aranjuez desde 2014, que supera el mínimo.

Desembalses para usos del Tajo Desembalsados hacia el Tajo Aforados en Aranjuez Diferencia entre los caudales aforados en Aranjuez y el caudal mínimo exigido Caudales (m3/s) 30 24 18 12 0 6 Oct. 2016 Julio 2017 Oct. 2017 Agosto 2018 Oct. 2018 Agosto 2019 Oct. 2019 Julio 2020 Oct. 2020 Caudal mínimo legal exigido Caudales circulantes en Aranjuez m3/s 0 6 12 18 24 30 36 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mínimo legal establecido hasta 2023 Fuente: Informe presentado por los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, y por el Scrats Desembalses para usos del Tajo Desembalsados hacia el Tajo Aforados en Aranjuez Diferencia entre los caudales aforados en Aranjuez y el caudal mínimo exigido Caudales (m3/s) 30 24 18 12 0 6 Oct. 2016 Julio 2017 Oct. 2017 Agosto 2018 Oct. 2018 Agosto 2019 Oct. 2019 Julio 2020 Oct. 2020 Caudal mínimo legal exigido Caudales circulantes en Aranjuez m3/s 0 6 12 18 24 30 36 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mínimo legal establecido hasta 2023 Fuente: Informe presentado por los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, y por el Scrats Desembalses para usos del Tajo Diferencia entre los caudales aforados en Aranjuez y el caudal mínimo exigido Desembalsados hacia el Tajo Aforados en Aranjuez 30 Agosto 2019 24 Julio 2020 Julio 2017 Caudales (m3/s) Agosto 2018 18 12 6 Caudal mínimo legal exigido 0 Oct. 2016 Oct. 2017 Oct. 2018 Oct. 2019 Oct. 2020 Caudales circulantes en Aranjuez 36 30 24 m3/s 18 12 6 Mínimo legal establecido hasta 2023 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Informe presentado por los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, y por el Scrats

El frente en defensa del Trasvase reclama que se paralice la subida de los caudales ecológicos, que se establecerán en 8 m3/s en Aranjuez el próximo mes de enero. Sostiene que los datos de aforos de la Confederación Hidrográfica del Tajo demuestran que en los cinco últimos años «los caudales liberados en los embalses de cabecera hacia el Tajo son más que suficientes para cumplir el régimen de caudales ecológicos mínimos». El informe corrobora datos anteriores aportados por el Scrats de que por Aranjuez (6 m3/s) y Toledo circulaban caudales por encima del mínimo legal, lo cual hacía innecesario aumentarlos como recoge el actual plan del Tajo vigente desde 2023. Critica la gestión de la cabecera del Tajo por parte de la confederación y del Ministerio, soltando de los embalses de Entrepeñas y Buendía más agua de la necesaria para los usos propios de este río.

En este sentido, los defensores del Trasvase denuncian que el Ministerio aún no ha llevado a cabo las inversiones necesarias para la modernización de regadíos del Tajo. Según lo previsto en el plan de cuenca, se deben gastar 68 millones de euros, mayoritariamente el Estado, para adaptar estos regadíos y conseguir un ahorro de 100 hectómetros anuales, lo cual redundaría en las reservas de agua de la cabecera.

Subir la línea roja

Asimismo, argumentan que «mantener un grifo abierto por encima de las necesidades no es acorde con una gestión eficiente, pues supone un desaprovechamiento de recursos inaceptable». Sobre esta base, el informe apunta que entre los años 2016 y 2020 «el volumen de agua desaprovechado» para usos propios del Tajo superó una media de 100 hm3 anuales, el equivalente a las transferencias que se quieren ahora recortar del Tajo al Segura.

En relación a las nuevas reglas de explotación, advierten de que si que aplica la propuesta que presentó el Cedex, el trasvase medio de agua sería de tan solo 193 hm3 al año para abastecimientos y regadíos –con independencia de los excedentes reales que tuviera el Tajo– frente a los 328 transferidos hasta ahora de promedio.

Los regantes y los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía recalcan que con la regla propuesta «se reducen los volúmenes trasvasables, porque estos son retenidos en los embalses de cabecera para uso lúdico, que se convierte, de facto, en una demanda consuntiva no contemplada en la ley». Advierten de que el umbral actual no trasvasable de 400 hm3 se elevaría a 531 en el año 2027. Enfatizan que esta nueva línea roja «carece de justificación técnica y va en contra de ley y solo se puede cambiar por una nueva ley».

Consideran que el uso lúdico de las aguas en los embalses de Entrepeñas y Buendía «es legítimo, pero no puede ser un uso privativo objeto de concesión, lo que, por otra parte, tendría que llevar acarreado un precio, por aplicación del principio de recuperación de costes, que sería inasumible por parte de las poblaciones ribereñas. Plantear algo así llevaría al caos total de la gestión hídrica en el país».

Prioridades en discusión

Añaden que «la empatía con la población ribereña de la zona de cabecera del Tajo ya se recoge en la ley al determinar que los volúmenes cuyo trasvase ya esté autorizado se mantengan, en la medida de lo posible, en estos embalses de cabecera (la lámina de agua), en lugar de mantenerse en otros embalses intermedios (como el de Alarcón) o en las zonas de destino de las aguas trasvasadas». También recuerdan que parte de la tarifa que pagan los usuarios del Trasvase se destina a compensar a las comunidades autónomas del Tajo.

El informe cuestiona también que el trasvase al Guadiana deba tener prioridad sobre el Segura, lo cual no viene reflejado «en ningún sitio». Indica que desde que se terminó la construcción de la 'Tubería Manchega' se están trasvasando 9 hm3/año para el abastecimiento de núcleos del Guadiana. «Las nuevas reglas de explotación no hablan para nada de este reparto», indica.