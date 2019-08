Isabel Franco promete trabajar «mano a mano» con el colectivo LGTB para desarrollar la Ley de Igualdad Isabel Franco, tras la reunión con las asociaciones LGTB, este miércoles. / Alfonso Durán / AGM La vicepresidenta se reúne con No Te Prives y otras asociaciones para «marcar» una de las «líneas estratégicas» de su departamento, aunque sin adquirir compromisos concretos JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 7 agosto 2019, 12:32

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBi, Familias y Política Social, Isabel Franco, recibió este miércoles a las principales asociaciones LGTB para «escuchar sus aportaciones» y abrir con este colectivo «un canal de diálogo permanente». Franco ha convocado el encuentro con estas organizaciones en su segunda semana al frente de la Consejería, un gesto con el que pretende remarcar que «las políticas de igualdad» y de derechos LGTB forman parte de las «líneas estratégicas» de su departamento. La consejera prometió, en declaraciones a los medios al inicio de la reunión, el desarrollo de la Ley de Igualdad LGTBi, «mano a mano» con el colectivo. Sin embargo, no avanzó compromisos concretos. Ni sobre la puesta en marcha del Observatorio contra la LGTBifobia, pendiente desde 2016, ni sobre los protocolos para garantizar los derechos de las personas trans en el sistema de salud, entre otros contenidos de la Ley que están sin desarrollar desde su aprobación. Franco recordó que lleva tan solo unos días al frente de la Consejería y explicó que el contenido de la Ley se está analizando. «Vamos a trabajar con ellos (el colectivo LGTB) para hacerlo todo de manera coordinada», subrayó. Las organizaciones reclaman dotación presupuestaria suficiente el próximo año para poder aplicar la Ley en su integridad. Franco aseguró que «se está trabajando en ello, y de ahí la urgencia de esta reunión», sin, de nuevo, adquirir compromisos concretos.

Al encuentro acudieron No Te Prives, Asfagalem, que agrupa a las familias LGTBi, y Chrysallis (familias de menores trans). Al inicio de la reunión, Jesús Costa, presidente de No Te Prives, se congratuló de que la Consejería haya incluido los derechos LGTB en su propia denominación, pero pidió que «no quede en un nombre y se llene de contenido». Las asociaciones reclamaron la aplicación de la ley de Igualdad, que según denuncian lleva congelada desde su aprobación por unanimidad en la Asamblea Regional. Se han dado algunos pasos en la elaboración de protocolos en Educación para la atención a escolares trans pero, sin embargo, su aplicación depende en la práctica «de la buena voluntad de la dirección de los centros», aseguró Ana Franco, presidenta de Chrysallis.

Los derechos del colectivo LGTB han estado en el centro de las negociaciones para la formación del Gobierno regional, con las constantes reclamaciones de Vox para dejar sin efecto la Ley de Igualdad y para exigir el consentimiento paterno en las charlas contra la homofobia que imparten asociaciones como No Te Prives. Su presidente, Jesús Costa, advirtió de que la oposición de los de Abascal a cualquier avance en las políticas LGTB durante esta legislatura será constante, y preguntó a Isabel Franco por la postura de la Consejería ante esa disyuntiva. La vicepresidenta mostró su «respeto por la posición de todos los partidos, como no puede ser de otra manera». Sobre los talleres en las aulas, la presidenta de Asfagalem, Ade Campillo, que es maestra de Primaria, acusó a Vox de manipular a la opinión pública. «Las charlas se aprueban en los consejos escolares, y los padres tienen información de las actividades», subrayó. En el pacto de investidura asumido por Ciudadanos y Vox se habla también de eliminar subvenciones a «chiringuitos ideológicos». «Tenemos el mismo derecho que cualquier otra asociación a recibir ayudas, pero el caso es que no tenemos ninguna», explicó Ade Campillo, de Asfagalem. Tampoco Chrysallis cuenta con subvención alguna de la Comunidad.