Franco y Garaulet barren en las primarias de Ciudadanos en la Región y salen «a ganar»

Finalmente no hubo sorpresa. La periodista Isabel Franco, que partía con el respaldo de la dirección nacional del partido, se ha impuesto en las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia con el 63% de los votos (599 en total) y a gran distancia del segundo de los aspirantes, Leonardo Pérez, que ha obtenido 237 sufragios y se había autoproclamado «el candidato de las bases». Franco se convierte de esta forma en la candidata oficial de Ciudadanos a presidir la Comunidad en las próximas elecciones del 28 de mayo. El proceso para elegir candidato a la Presidencia de la Región de Murcia ha contado con un 68% de participación.

El portavoz de Cs en la Asamblea Regional, que decidió apartarse y no concurrir a las primarias, felicitó a sus compañeros aunque no fue a la sede

Nada más conocer los resultados, poco antes de comer en Murcia junto a su marido y su hija Maribel, Isabel Franco aseguró que sale «a ganar» para «conseguir la Región que nos merecemos los murcianos; una región sin chiringuitos de amigos, mucho más próspera y mucho más orgullosa de sí misma que la que tenemos». Además, Franco se propuso como primera medida si logra llegar al Gobierno regional «auditar la red clientelar del PP, mirar debajo de las alfombras y en el fondo de los cajones, y sacar a la luz todos los favores políticos que se pagan con dinero público». Con el 'fair play' «como objetivo», Franco se plantea también «romper con la foto fija que nos ha vendido el bipartidismo y lograr que todos los murcianos recuperen la ilusión». No teme Isabel Franco que Vox reste votos a su candidatura, porque confía «en el buen criterio de los murcianos». Eso sí, tampoco se marca líneas rojas para futuros pactos con ninguna formación política. Ni siquiera con el PSOE, como ya ha hecho Albert Rivera en clave nacional. «En las comunidades autónomas, Cs no ha marcado línea roja alguna. Debemos esperar al resultado de las elecciones. A nivel nacional es distinto. El PSOE de Pedro Sánchez está a favor de dividir nuestro país y eso no lo vamos a consentir», aseguró.

Paro, corrupción y financiación

El otro vencedor de la jornada en el proceso de primarias abierto en Ciudadanos Región de Murcia fue Miguel Garaulet, que fue reelegido cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la Región con un 52% de los votos. Igual que Isabel Franco, Garaulet también se impuso en este proceso de primarias con una gran distancia sobre el segundo aspirante, en este caso Miguel López-Morell, que se situó en un 27%. Garaulet, que fue el primero en llegar a la sede -junto al único aspirante del partido a la alcaldía de Murcia, Mario Gómez- recibió la cariñosa felicitación personal de López-Morell y también un mensaje de felicitación del propio Albert Rivera. El portavoz de Cs en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, que decidió dar un paso a un lado hace solo unas semanas, no apareció por la sede, aunque también felicitó a sus compañeros a través de las redes sociales. Aseguró Miguel Garaulet tras conocer los resultados que Ciudadanos sale «a ganar» en la Región de Murcia y en el resto del país y que luchará en el Congreso de los Diputados por atajar «el paro y la corrupción», además de luchar por «lograr una financiación justa para la Región de Murcia que permita mejorar los servicios públicos».

Tal y como aseguraron ayer fuentes de Ciudadanos, las listas (tanto a la Asamblea Regional como al Congreso de los Diputados) se irán completando en los próximos días con la participación activa del Comité Ejecutivo. Los candidatos en los diferentes municipios también se conocerán antes de que acabe el mes.