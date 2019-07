Franco enfría un posible pacto con el PSOE y no teme repetir las elecciones Isabel Franco. / José María Rodríguez/ aGM MANUEL BUITRAGO Jueves, 4 julio 2019, 02:43

La portavoz del Ciudadanos en la Asamblea Regional, Isabel Franco, manifestó ayer que su partido no tiene miedo a enfrentarse a unas nuevas elecciones autonómicas en el caso extremo de que la Asamblea Regional no logre investir a un presidente de la Comunidad Autónoma dentro de los plazos establecidos. Apostilló a 'La Verdad' que su formación está preparada para hacer frente a todos los escenarios posibles. A su juicio, «cobra peso la posibilidad de nuevas elecciones» si hoy fracasa la investidura de López Miras como presidente de la Comunidad. Isabel Franco recalcó que la posición de Ciudadanos no variará respecto de Vox, ya que no se sentará a negociar con la formación de Abascal.

Partir de cero

Explicó que si la investidura de López Miras no sale adelante, «se partirá de cero, volveremos a la casilla de salida, para iniciar una nueva ronda de negociaciones». En este punto, precisó que Ciudadanos «no se plantea llegar a un acuerdo con el PSOE sí o sí». De hecho, indicó que ahora «es más difícil negociar con el PSOE» de Diego Conesa, puesto que la situación que existe a nivel nacional obliga a «ser coherentes» con las decisiones que tome la cúpula de Ciudadanos. De esta forma, la portavoz naranja enfrió ayer las expectativas de que su partido establezca una alianza con el PSOE como respuesta a un eventual fracaso de la investidura del PP.

Si se abriera una nueva ronda de consultas para designar a un candidato a la presidencia, Franco duda que sea la próxima semana, en la que se ha ordenado un pleno en la Asamblea para elegir senadores autonómicos.

Conesa se postulará

El secretario general del PSRM y portavoz socialista en la Asamblea Regional, Diego Conesa, tiene previsto postularse como candidato a la presidencia de la Comunidad si no sale adelante la investidura de Fernando López Miras, recordaron ayer fuentes socialistas. Conesa tomaría esta iniciativa en cuestión de días, y abriría una ronda de consultas y contactos para lograr los apoyos necesarios. Solamente podría lograrlo con el respaldo de la formación naranja.