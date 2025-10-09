La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco de la Torre.
Inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos en el Congreso

Francisco de la Torre: «Esta mutación constitucional que es el cupo catalán haría mucho daño a Murcia»

«La reforma del sistema de financiación, por una cuestión de justicia, debe ser para que comunidades como la Región dispongan de más recursos»

David Gómez

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:56

Las consecuencias que podría tener la financiación singular para Cataluña centran el libro 'La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía', que ... esta tarde –a las 17.00 horas en el Hemiciclo de la Facultad de Letras– presenta en la Región uno de sus autores, el inspector de hacienda Francisco de la Torre, quien llegó a ser diputado de Ciudadanos. En conversación telefónica con LA VERDAD, afirma que los perjuicios del cupo se notarán especialmente en una comunidad infrafinanciada como la Región de Murcia.

