La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Lucas y Patxi López, durante la visita a la Agrupación Socialista de Jumilla, en la tarde de este sábado. M. J. González / Siete Días Jumilla

Francisco Lucas se queda sin sombra en el PSOE de la Región de Murcia

La retirada política de Diego Conesa refuerza el liderazgo del secretario general, pues no hay otro rival interno que pueda ejercer de contrapeso

David Gómez

David Gómez

Murcia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Uno de los principales hándicaps que tuvieron los secretarios generales del PSOE en la Región durante las últimas décadas fue el cuestionamiento interno. Desde los ... años 80, cuando el partido gobernaba en la Comunidad y en la mayoría de ayuntamientos, el PSRM vivió fuertes episodios de división interna que lastraron las posibilidades electorales de los sucesivos líderes, debilitando a la organización y contribuyendo a reforzar la era hegemónica del Partido Popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  7. 7

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Francisco Lucas se queda sin sombra en el PSOE de la Región de Murcia

Francisco Lucas se queda sin sombra en el PSOE de la Región de Murcia