Francisco Lucas se queda sin sombra en el PSOE de la Región de Murcia

Uno de los principales hándicaps que tuvieron los secretarios generales del PSOE en la Región durante las últimas décadas fue el cuestionamiento interno. Desde los ... años 80, cuando el partido gobernaba en la Comunidad y en la mayoría de ayuntamientos, el PSRM vivió fuertes episodios de división interna que lastraron las posibilidades electorales de los sucesivos líderes, debilitando a la organización y contribuyendo a reforzar la era hegemónica del Partido Popular.

Hasta ahora, era habitual que cada responsable orgánico socialista tuviera su contrapeso dentro de casa. Así, están los ejemplos de Ramón Ortiz y Manuel Hurtado; Pedro Saura y Miguel Navarro; Rafael González Tovar y Roberto García; Diego Conesa y María González Veracruz. Pero esta tendencia cainita del PSRM parece haber cambiado con la llegada de Francisco Lucas a la sede regional de la calle Princesa.

La reciente decisión del que fuera su rival en las primarias de 2024, Diego Conesa, de renunciar «a cualquier aspiración orgánica y/o institucional» –la segunda vez que lo hace, tras una primera marcha en 2021–, deja al secretario general del PSRM sin nadie que le haga sombra. Así que si hay algún crítico –el propio Conesa deslizaba que existe descontento, al afirmar que todavía había compañeros que seguían pensando en él como líder–, se queda ahora sin referencias en torno a la que alinearse.

Desde el círculo del también delegado del Gobierno recuerdan que conseguir la unidad fue su prioridad desde que dio el paso de presentarse a las primarias. Algo que hizo tras la renuncia a optar a la reelección de José Vélez, quien esta semana fue noticia por archivarse el procedimiento judicial contra él por la gestión de la plaza de toros de Calasparra. El primer paso hacia la unidad fue la foto histórica del 20 de diciembre de 2024, cuando Lucas hizo una puesta de largo al lado de María González Veracruz. Y es que pese a su carrera ascendente en Madrid, la secretaria de Estado de Digitalización e IA no recibía demasiado cariño por parte la federación socialista murciana en los años anteriores. Hoy domingo María González Veracruz tendrá protagonismo, junto a Patxi López, Francisco Lucas y Ginés Ruiz Maciá, en la Fiesta de la Rosa del PSOE regional.

Además, según fuentes del PSRM, la idea de cohesionar el partido que abanderaba Lucas en las primarias ha continuado durante este primer año al frente de la dirección. En ese sentido, indican estas fuentes que los principales apoyos con los que contó Diego Conesa se han acabado integrando en el proyecto del secretario general. Concretamente, se citan los casos del alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, y la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, quienes mantienen una buena sintonía y un diálogo fluido con el aparato de Princesa, lo cual interpretan que puede haber desanimado al político de Alhama de Murcia.

2026, un año intenso

Un buen termómetro para medir el funcionamiento del PSRM está en las reuniones del Comité Regional. Hasta el momento, Lucas solo se ha enfrentado a uno desde que asumió el liderazgo: el que se celebró en septiembre para crear el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad y la Secretaría de Migraciones. La próxima reunión del máximo órgano entre congresos tendrá lugar ya en el primer semestre de 2026. Asimismo, en el inicio del próximo año, el líder regional empezará a desvelar nombres de ese «Gobierno en la sombra» que prometió en la campaña de primarias.

Además, será a lo largo de 2026 cuando se le proclame candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones de 2027. Precisamente una prueba importante de esta cohesión llegará con la elaboración de las candidaturas para este proceso electoral.

De este modo, Lucas goza ahora mismo de una paz interna que no tuvieron sus antecesores, algo clave para configurar un proyecto alternativo al PP en la Región. No obstante, todavía tiene una gran losa, que también se encuentra en casa: la fragilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.