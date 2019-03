Fotos sí, logros no A. P. PP y PSOE buscan fórmulas para 'vender gestión' y celebrar actos públicos, con las restricciones que marca la ley electoral. Los empresarios no piensan acudir a un acto de la consejera Violante Tomás y recelan del tinte electoralista de algunas iniciativas del PP MANUEL BUITRAGO Murcia Miércoles, 6 marzo 2019, 03:48

El presidente López Miras se reunió ayer en el palacio de San Esteban con los rectores de las tres universidades, la patronal y las fundaciones de investigación, para presentar el programa de prácticas en las empresas, pero cuando llegó el turno de preguntas, se excusó diciendo que no podía dar detalles. Estaba dispuesto a hablar de generalidades, menos del asunto que les reunió. Se llevó la foto, pero nada más. En 'petit comité', López Miras comentó que se exponía a una multa de 600 euros por parte de la Junta Electoral Central. Es un ejemplo del alambre sobre el que caminan los políticos en esta singular confluencia de convocatorias electorales. PP y PSOE se mueven por los vericuetos legales para sacar rendimiento de sus apuestas políticas.

En muchos casos vale la foto, pero tienen que frenar el discurso. Como línea general, no existe problema con la gestión ordinaria, siempre que no se anuncie como un logro. Ayer empezaron las restricciones para inaugurar obras, vender gestión y anunciar proyectos; todo un catálogo de prohibiciones para los poderes públicos que se prolongará hasta el 26 de mayo, lo nunca visto, ya que la ley no distingue entre la sucesión de convocatorias electorales.

ESTÁ PERMITIDO Cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos; o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las usadas en sus campañas. Cualquier inauguración de obras, servicios o proyectos, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo. Inauguraciones institucionales de eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico, como congresos, ferias de muestras, festivales o fiestas populares, que se celebren de forma regular en fechas coincidentes con un periodo electoral, siempre que ni en la organización del evento ni en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones o a los logros de las autoridades intervinientes. Con estas limitaciones, los altos cargos, por ejemplo, pueden presentar una feria, reunirse con colectivos, inaugurar una jornada informativa, asistir a una romería o realizar una visita de inspección a unas obras.

La patronal se planta

López Miras realizó el lunes el último acto de 'normalidad' institucional con la firma del plan de la FP Dual, aunque los sindicatos CC OO y UGT se desmarcaron por considerarlo electoralista, como también hicieron con el plan contra la brecha salarial. Los empresarios son más diplomáticos, pero van en la misma línea y justo ayer echaron el 'tablacho'.

El PSOE promueve hoy una comida en Cartagena entre el ministro Ábalos y los empresarios de la comarca

El lunes ya mostraron sus recelos con la reunión convocada por el consejero de Fomento y el presidente de la Autoridad Portuaria para 'vender', otra vez, la ZAL de Cartagena. Algunos se marcharon nada más terminar la reunión. Al acto de ayer, los empresarios acudieron porque fue programado antes de la convocatoria electoral y porque pertenecen a la Fundación Séneca; pero ya han comunicado que cierran el grifo y que no acudirán a otro evento de la consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, para entregar unos distintivos empresariales, por entender que es un acto electoralista.

Paga el PSOE

Los dirigentes patronales -como sucede con los regantes y el agua- están en el foco del PP y del PSOE. Les dan mucho juego en las puestas en escena y como altavoz de sus políticas. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha convocado para hoy a los empresarios de la comarca a un almuerzo con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que tendrá lugar en el restaurante Mare Nostrum. Lo definen como un foro con el sector económico de Cartagena, con intervención incluida del ministro, que es además secretario de Organización del PSOE.

López Miras comentó ayer que no podía dar detalles del plan que acababa de presentar con los rectores

Comentan en el PSRM que este tipo de actos se pueden realizar, siempre que el ministro «no haga anuncios ni venda gestión». Será harto difícil separar la harina del salvado. Los socialistas explicaron que aunque José Luis Ábalos figura como ministro en el tarjetón oficial de la alcaldesa, se trata de «un acto de partido, pagado por el partido». Han sido invitados unos 140 empresarios. ¿Paga el PSOE todo el almuerzo? Se supone que sí... Hoy se saldrá de dudas.

La tentación de Camarillas

La tentación más atractiva en estos momentos vive arriba; es decir, en la variante de Camarillas. El emblema por antonomasia -como dirían los taurinos- de nuestro paisaje y paisanaje ferroviario del último siglo y medio está en esos 26 kilómetros de nuevo trazado donde seguramente peregrinarán los dirigentes y candidatos del PP y PSOE a partir del día 20. En las filas populares opinan que la ley permite visitar la zona y hacerse la foto al paso de los trenes, pero sin 'vender' la inversión realizada ni apuntarse el tanto. A los socialistas tampoco les faltan ganas. Unos y otros consultarán con sus estrategas y jurídicos para no traspasar la delgada línea de la Junta Electoral.