Formación Profesional Superior San Antonio, un puente oficial con el mundo laboral

El verdadero valor añadido de la FP es que, al tratarse de una formación fundamentalmente práctica, facilita la adquisición de competencias y destrezas específicas, siendo una opción muy a tener en cuenta para aquellos que están pensado en iniciar unos estudios con los que abrirse puertas en el mercado laboral. Además, todos los títulos de Formación Profesional tienen prácticas en empresas, lo que supone un puente con las empresas.

El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, que forma parte del grupo educativo UCAM, lleva 13 años impartiendo educación oficial de máxima calidad en un entorno inmejorable como es el Campus de Los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia.

El centro oferta sus estudios en modalidad presencial, a distancia y bilingüe, en áreas relacionadas con administración, finanzas, informática, comercio, dietética, educación, salud dental, marketing, audiovisual o ingeniería, con un profesorado altamente cualificado, una metodología innovadora y las mejores instalaciones e infraestructuras docentes, como la clínica odontológica UCAM Dental, el Estudio de Radio y Televisión, Sala MAC, laboratorios, salas de prácticas, biblioteca universitaria, el centro deportivo UCAM Sports Center, etc. Además, proporciona prácticas en empresas y bolsa de trabajo para la búsqueda de empleo.

Prácticas en el extranjero

Los alumnos pueden realizar prácticas en empresas en el extranjero a través del programa ERASMUS+. Además, una vez finalizados sus estudios tendrán la opción de continuar con estas prácticas hasta un máximo de un año. Estas estancias suponen un valor añadido para el estudiante, que puede compaginar su formación práctica con el aprendizaje de un idioma.

Acceso desde FP a grado universitario

Una vez finalizados los estudios de FP Superior, los titulados podrán acceder a grados universitarios mediante los correspondientes reconocimientos de créditos/convalidaciones. En este sentido, el Instituto Superior de FP San Antonio mantiene un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Antonio que establece condiciones especiales de bonificación en tasas de reconocimientos y exención de derechos de inscripción para sus estudiantes, entre otras.

