Maite Ballester durante su intervención en la Facultad de Economía, junto a Salvador Marín, el jueves. Javier Carrión/ AGM

El fondo Nexxus planea invertir más en la Comunidad y se fija en el área de la salud

Maite Ballester, socia fundadora de la gestora de capital privado, que moviliza más de 500 millones de euros, destaca el alto potencial de las pymes regionales

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:41

«Tenemos la empresa de pimentón e ingredientes alimentarios La Margarita, pero estudiamos nuevas inversiones en la Región y vemos posibilidades en el ámbito de ... la salud». Así lo reconoce a LA VERDAD la socia fundadora del fondo de capital Nexxus Iberia, Maite Ballester, que participó el pasado jueves en una mesa redonda en la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia. Esta economista alicantina, licenciada cum laude en Finanzas y Ciencias Políticas por el Boston College, y que cuenta con un MBA en Finanzas por la Universidad de Columbia, en Nueva York, pilota esta gestora española que moviliza más de 500 millones de euros en inversiones en empresas de España y Portugal».

