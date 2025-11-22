El fondo Nexxus planea invertir más en la Comunidad y se fija en el área de la salud

«Tenemos la empresa de pimentón e ingredientes alimentarios La Margarita, pero estudiamos nuevas inversiones en la Región y vemos posibilidades en el ámbito de ... la salud». Así lo reconoce a LA VERDAD la socia fundadora del fondo de capital Nexxus Iberia, Maite Ballester, que participó el pasado jueves en una mesa redonda en la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia. Esta economista alicantina, licenciada cum laude en Finanzas y Ciencias Políticas por el Boston College, y que cuenta con un MBA en Finanzas por la Universidad de Columbia, en Nueva York, pilota esta gestora española que moviliza más de 500 millones de euros en inversiones en empresas de España y Portugal».

Exactamente, apunta a la especial oportunidad que representa todo lo relacionado con las firmas de servicios privados que complementa a la sanidad pública. «Hablamos de dermatología, estética, fertilidad, diagnóstico por imagen, diagnóstico de analítica, entre otros campos» aclara. Un sector de enorme potencial que se significa por su máxima rentabilidad y sobre el que han fijado sus objetivos los inversores de una forma generalizada. Y en el caso de la Comunidad existen algunas mercantiles que pueden avanzar en su expansión con la entrada de nuevos socios. «Nosotros tenemos presencia desde hace tiempo, por ejemplo con Dorsia», añade. Y, de hecho, «un 40% de lo que hacemos está en salud y bienestar». Actualmente, integran en su portfolio enseñas como Vivo Diagnóstico, Mercurius Health, SkinClinic.

Ballester, que es también consejera independiente en el operador de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex, además de formar parte de los consejos asesores en ING España, Grupo Antolin y Sonae en Portugal, tiene claro que «hay un ecosistema empresarial murciano espectacular». Porque en los últimos años se ha producido «un impulso notable» gracias a que muchas empresas han dejado entrar al capital privado. No obstante, «queda mucho por hacer y es imprescindible seguir», ya que se trata de una tendencia muy ligada a las economías desarrolladas «con un grado de madurez importante». resalta Ballester.

Además, subraya que «va a continuar el dinamismo en el mercado del capital privado, ya que el 'private equity' tiene un papel fundamental en una economía con más de un 90% de pymes. Y es que ayudamos a romper el techo de cristal, a hacer crecer a las empresas, atraer talento, impulsar más la internacionalización, salto digital, solucionar los temas de sucesión».

«Se trata al final de conseguir la escala necesaria para poder competir en los mercados», hace hincapié esta renombrada ejecutiva que impulsó y presidió en su momento la Asociación Española de Capital Riesgo (Ascri). Y es que a sus espaldas atesora una larga trayectoria en la industria de capital privado, como socia global y consejera delegada de 3i en la península ibérica, donde lideró más de 45 inversiones y 20 desinversiones, incluyendo dos salidas a bolsa. También ha sido miembro del consejo de administración de una veintena de compañías participadas. Sin olvidar que en los últimos años ha sido también consejera independiente en Repsol y en Prisa.

Apoyo para el crecimiento

Maite Ballester insiste mucho en que «ha cambiado el paradigma de crear, gestionar y hacer crecer empresas». De ahí que refleje la importancia de que las pymes «tengan un compañero de viaje, alguien que les ayude a estar preparadas para crecer, puesto que si no vas para adelante, vas para atrás». De ahí que todo el tejido productivo regional, no solo el agroalimentario, tiene el reto de subirse a la ola. Así, se ejemplificó en su caso con la adquisición en 2023 de la empresa La Margarita, fundada en Abanilla.

Nexxus mantiene actualmente una cartera muy diversificada de inversiones, con especial foco en empresas de tamaño medio con una propuesta de valor diferencial y alto potencial de internacionalización. Exactamente, gestiona cuatro fondos. El fondo I está totalmente invertido, con el que se compró la citada industria murciana. En cuanto al fondo II con el que se invierte ahora se levantó en 2023-2024, con 240 millones de euros. Y luego hay otro dos que son más específicos.